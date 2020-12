El Salvador reporta nueve decesos más por la covid y totaliza 1.336 muertes

Fotografía que muestra la zona de entierros para fallecidos por covid-19 en el cementerio municipal La Bermeja, el 30 de diciembre del 2020, en San Salvador (El Salvador). EFE/Miguel Lemus

San Salvador, 31 dic (EFE).- El Salvador cumple este jueves, último día del 2020, nueve meses desde que se detectó la primera muerte a causa de la covid-19 y a la fecha la cifra de decesos supera los 1.300.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó de que el miércoles nueve salvadoreños más fallecieron a causa de la pandemia del coronavirus, que ha causado un fuerte deterioro económico en la ya empobrecida nación centroamericana.

Indicó que siete de las víctimas eran hombres con edades entre los 50 y los 80 años, y las otras dos víctimas eran mujeres entre los 70 y los 80 años.

Entre el 1 al 30 de diciembre de este año fallecieron 208 personas causa de la covid-19 y el día de este mes en que más decesos hubieron fue el 4 con 11 muertes, según las estadistas alojadas en el sitio oficial covid19.gob.sv/diarios.

En total, El Salvador acumula 45.960 contagios de la covid-19, de los que 3.521 casos se encuentran activos, 1.336 personas han fallecido y 41.122 han sido dadas de alta.

EXPECTATIVA POR LA VACUNA

El 2020 concluye con la expectativa de la llegada de la vacuna contra el coronavirus, luego de que el presidente Nayib Bukele anunciara en noviembre pasado que el Gobierno de El Salvador y la farmacéutica AstraZeneca llegaron a un acuerdo para el suministro de 2 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19.

Sin embargo, hasta el momento no existe una fecha para la llegada de las vacunas.

La empresa farmacéutica señaló en ese momento en un comunicado que el suministro se realizará a partir del primer semestre de 2021, sin indicar un mes o fecha tentativa para la entrega.

A pesar que aparentemente El Salvador ya tiene un trato cerrado para el suministro de la vacuna, especialistas llaman a la población a no bajar la guardia y a continuar aplicando las medidas sanitarias establecidas, ya que aseguran que esta "no es una cura mágica".