El poder de Luis Suárez

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Mario Suárez (i), abandona el terreno de juego sustituido por su compatriota, José María Giménez, durante el encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de primera división que han disputado anoche frente al Getafe en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.

Madrid, 31 dic (EFE).- Cada dos remates a portería, Luis Suárez marca un gol en LaLiga Santander, cada cuatro si se suman los tiros fuera de los tres palos, según las estadísticas del torneo, que describen el poder del delantero uruguayo, el goleador que tanto anheló el Atlético de Madrid durante toda la pasada temporada.

Son ocho goles en 11 partidos. Son el 29 por ciento de los tantos de su equipo, incluidos tres de los últimos seis; los dos con los que su conjunto doblegó por 3-1 al Elche y el único con el que el bloque dirigido por Diego Simeone derribó al Getafe, con un cabezazo del '9' rojiblanco tras la estrategia y el pase de Yannick Carrasco.

Su promedio en el campeonato, donde crece su transcendencia en cada resultado, es de 0,72 goles por encuentro. "Cuando tuvimos a un muy buen Falcao, muy buen Costa y muy buen Griezmann, siempre nos acercamos a competir hasta el final por todo", decía al principio de la campaña el técnico argentino, nada más fichar a Luis Suárez.

Tres meses después, la proyección futura del futbolista, a juzgar por los números que luce hasta ahora en el campeonato, incide en tal convicción del entrenador, aunque aún no está ni en el promedio del curso 2013-14 de Diego Costa (27 goles en 35 duelos, con un 0,77 de media) ni en el de 2012-13 de Radamel Falcao: 0,82, por sus 28 tantos en las 34 jornadas que disputó en su último año en el club.

Luis Suárez se acerca a los dos... Y supera al resto en la era Simeone. Incluso a Antoine Griezmann, la referencia goleadora durante un lustro (fue su mejor artillero de 2014 a 2019), cuyas campañas con mejor baremo liguero fueron 2014-15 (22 dianas en 37 duelos) y 2017-18 (19 en 32 citas), ambas con una media de 0,59.

También rebasa por ahora el promedio goleador de David Villa (0,35), de Álvaro Morata (0,35 en 2019-20 y 0,4 en 2018-19), de Fernando Torres (0,36 en su Liga más goleadora desde su vuelta en 2015) o de Mario Mandzukic (0,42 en su única Liga, en 2014-15).

"La referencia de Suárez con Falcao puede ser real porque viven del gol y juegan para hacer gol. Necesitan que su equipo los abastezca y que genere juego para que ellos convivan el mayor tiempo posible donde se sienten más cómodos, en el área", dijo la pasada semana Diego Simeone, en la víspera del duelo ante la Real Sociedad.

Luis Suárez ha marcado en seis de los once partidos de Liga con el Atlético: dos goles al Granada (6-1), uno al Celta (0-2), uno al Betis (2-0), uno al Cádiz (4-0), dos al Elche (3-1) y uno al Getafe (1-0), por ese orden. Abrió el marcador en tres de ellos y fue crucial para el triunfo con sus goles en nueve puntos.

SIETE GOLES DE REMATES AL PRIMER TOQUE

Todos sus goles han sido dentro del área. Dos han sido de cabeza, uno con la derecha y cinco con la izquierda. Y siete de ellos en remates al primer toque: los dos con la testa, cuatro de los cinco con la zurda y el único con la diestra. Sólo en el 2-0 al Betis controló primero para cruzar su tiro ante la salida del portero.

El Wanda Metropolitano, donde su equipo enlaza ya 24 partidos sin perder entre todas las competiciones, es su territorio más productivo, con siete de esos ocho goles. Sólo el tanto en Balaídos al Celta contribuye a la reacción del Atlético como visitante respecto a la pasada temporada. A estas alturas, el equipo ha sumado en la actualidad cuatro triunfos en seis salidas. En las 19 totales de hace un curso, logró sólo seis victorias lejos de su estadio.

Y ya tiene a la vista el desplazamiento a Vitoria para enfrentarse al Alavés. Ahí empató el Atlético la pasada Liga (1-1). Pero ahora acude con Luis Suárez, que ha marcado en cada una de sus tres visitas precedentes a Mendizorroza con el Barcelona, con cuatro goles y tres triunfos contra ese rival en ese campo.

Allí ya mira sin pausa el Atlético, que se entrenó esta mañana en la Ciudad Deportiva de Majadahonda para preparar ese encuentro, aún sin Ivo Grbic, Héctor Herrera y Kieran Trippier. El portero croata aún está aislado por la Covid-19; el medio centro mexicano se recupera de una lesión muscular y el lateral inglés está sancionado por la Federación Inglesa para las próximas nueve semanas.

El conjunto rojiblanco, que dispuso en la sesión de este jueves sobre el césped del resto de suplentes ante el Getafe más Jan Oblak y varios canteranos, llega más líder a Vitoria; con diez victorias en las últimas once jornadas y con el poder goleador de Luis Suárez.

Iñaki Dufour