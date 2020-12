El plan esta Navidad es decorar las famosas Plätzchen o pastas de Navidad

MADRID, 31 (CHANCE)



En estas fechas navideñas se amontonan los preparativos, compras y las comidas y cenas pesadas. Desde Kaiku Sin Lactosa y su gama de productos sin lactosa, ricos y ligeros, proponemos un plan perfecto para desconectar y realizar en familia: elaborar las famosas Plätzchen o pastas de Navidad en versión ligera.



Además de ser sencilla, rica y sin lactosa, esta receta llega en forma de regalo porque ofrece una tarde en familia de lo más entretenida apta también para los más pequeños de la casa y es una manera también de preparar una merienda ligera, necesaria estas fechas. El primer paso será hacer las galletas sin lactosa y después decorarlas al modo que más os guste.



INGREDIENTES PARA LA MASA



3/4 taza de mantequilla sin lactosa casera



1 taza de azúcar



2 huevos



1/2 cucharadita de té de esencia de vainilla



1 cucharada de canela



2 tazas y 1/2 de harina



1 sobre de levadura Royal



1 pizca de sal



ELABORACIÓN



Paso 1



Lo primero es elaborar mantequilla sin lactosa casera. Para ello, sólo necesitaremos dos cosas: Nata para montar Kaiku Sin Lactosa y una batidora.



Lo primero es verter la nata en un bol y empezar a batir. Pasados unos minutos, la nata se montará, pero no tenemos que dejar de batir. De esta manera, continuamos batiendo la nata montada hasta que, llegado el momento, notemos que se empieza a cortar. Es aquí cuando comienza el proceso en el que se separa el suero lácteo y empieza a formarse la mantequilla.



Una vez esté completamente separado el líquido de la mantequilla, usaremos una tela o un utensilio para colar el resultado en un recipiente. De esta forma, obtendremos la mantequilla. Cuando veamos que no contiene nada de líquido, podemos usar un molde o un recipiente donde daremos forma a la mantequilla y, ¡a la nevera!



Tras ello, usamos la mantequilla derretida, azúcar, huevos y vainilla. Por otro lado, mezclar harina, levadura royal, sal y canela en otro bol y luego agregar al bol de los líquidos. Remover hasta conseguir una textura uniforme y sin grumos.



Paso 2



Una vez tengas la masa lista, córtala en dos. Coge tu rodillo de repostería y extiende dos láminas de un dedo de grosor. Es importante que quede con una altura similar para conseguir un punto de horneado uniforme en todas las galletas.



Paso 3



Dejar enfriar la masa de galletas de Navidad durante varias horas y, si es posible, mejor que repose toda la noche. Cuando la masa está muy fría se queda dura es más fácil clavar los moldes y hacer las estrellas, arbolitos, corazones... Corta tu masa con ayuda de estas formas y si no tienes ningún molde puedes utilizar la boca de un vaso o una taza pequeña para que queden todas iguales.



Paso 4



Precalentar horno a 200ºC. Colocar todas tus galletas en una bandeja sin que queden muy pegadas unas con otras. Hornear de 6 a 8 minutos. El truco para saber que están en su punto es que tengan el color amarillo y los bordes en beige.



INGREDIENTES PARA LA COBERTURA



1 cucharada sopera de mantequilla sin lactosa



1/2 taza de azúcar glasé



1 cucharada sopera de nata para cocinar Kaiku Sin Lactosa



1 cucharada de té de esencia de vainilla



Colorante alimentario de los colores que más te gusten o mermelada



Manga pastelera pequeña



DECORAR PASTAS DE NAVIDAD PASO A PASO



Paso 1:



Ponemos en una cazuela a calentar un poco de mantequilla, media taza de azúcar glasé, 1 cucharada de nata, un poco de esencia de vainilla a fuego lento y retiramos. Añadimos el colorante: rojo, azul, verde* o la mermelada que más te guste.



Paso 2:



Cuando tengas el líquido bien emulsionado, toca decorar las galletas. Puedes ponerlo directamente encima de la galleta y cubrirla de un color o pasar la mezcla a una manga pastelera para dibujar con trazos finos. Un truco para que la cobertura quede perfecta es añadirla templada. Ni muy caliente que se caerá por los lados ni fría que es difícil de extender.



Paso 3:



Si eres de la filosofía del 'más es más', termina tus galletas con algún detalle comestible como puntitos de colores, sprinkles, perlitas o purpurina.



¡Sorprende estas Navidades con tus propias galletas decoradas, una receta original, divertida y sin lactosa!