El padre de Boris Johnson pide la nacionalidad francesa

Stanley Johnson, padre del primer ministro británico, Boris Johnson. EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

París, 31 dic (EFE).- Stanley Johnson, el padre del primer ministro británico y uno de los principales rostros del Brexit, Boris Johnson, ha iniciado el procedimiento para obtener la nacionalidad francesa y asegura en la prensa de este país sentirse europeo.

"No es cuestión de hacerme francés. Si lo entiendo bien, ya lo soy. Mi madre nació en Francia, su madre era francesa y su abuelo también. Para mí es una cuestión de reclamar lo que ya soy y por eso estoy contento", dijo Stanley Johnson en la emisora francesa RTL.

El escritor y antiguo eurodiputado conservador aseguró en dicho medio en unas declaraciones en francés que "siempre" será europeo.

"No podemos decirles a los ingleses: no sois europeos. Europa siempre será más que el mercado común y la Unión Europea", defendió Stanley Johnson el día antes de la formalización de la salida del Reino Unido del bloque europeo, pero reclamó que "tener un vínculo con la Unión Europea es importante".

El euroescéptico primer ministro, que ha hecho de su lema "Get Brexit done", algo así como "Vamos a finalizar el Brexit", el centro de sus políticas, ha tenido diferencias con su propia familia sobre la separación con Bruselas.

Su padre votó en contra del Brexit y sus hermanos, la periodista Rachel Johnson y el también político Jo Johnson, han manifestado también su deseo de que el Reino Unido siga formando parte de la Unión Europea.