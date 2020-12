El nuevo OnePlus 8T, un móvil que cumple todo lo que promete

El Oneplus 8T en color plateado. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

El mundo de los teléfonos inteligentes no pertenece solo a Apple, Samsung y Huawei. Considerada durante mucho tiempo como un secreto reservado a unos pocos, la marca OnePlus ha logrado conquistar los cinco primeros puestos de las listas de ventas europeas. Con motivo del lanzamiento de su modelo OnePlus 8T, el fabricante chino anunció tecnología de punta a un precio justo. ¿En qué medida ha cumplido su promesa? A nivel estético, el OnePlus 8T destaca por su diseño moderno y elegante, así como por sus bordes extremadamente delgados. El dispositivo cuenta con un marco de aluminio de alta calidad y la cámara principal sobresale, como en la mayoría de los teléfonos inteligentes, como un rectángulo en la esquina superior izquierda de la parte posterior. Hasta ahora, OnePlus siempre había colocado la cámara en el centro. El fabricante justifica el cambio con la incorporación de un mejor sistema de refrigeración y una tecnología de antenas optimizada. El dispositivo tiene muy buen acabado y es agradable al tacto. También es relativamente ligero, con un peso que no supera los 188 gramos. La pantalla de 6,55 pulgadas ofrece una resolución Full HD Plus (2.400 por 1.080 píxeles con una densidad de píxeles de 402 ppi). OnePlus utiliza un panel de pantalla AMOLED flexible y extremadamente delgado cuyas ventajas se aprecian en el uso diario. Por un lado, esta flexibilidad hace que el dispositivo sea más delgado en general, pese a que los componentes electrónicos para el control de la pantalla también se almacenan detrás del display. Por otro lado, el diseño del 8T contribuye también a que el borde inferior de la pantalla ya no sea tan ancho como en el modelo predecesor. Además, la pantalla AMOLED permite disfrutar de colores vivos y profusos en detalles, pero al mismo tiempo sin el extremo colorido de otros fabricantes chinos. Otro aspecto que destaca en el 8T es la tasa de refresco de 120 hertzios. Ni siquiera el modelo actual de iPhone se acerca a este valor tope que aporta extrema fluidez y una agradable experiencia de uso, ya sea navegando en la red o cambiando de escenas en videojuegos. El procesador principal, Snapdragon 865, y los ocho o doce gigabytes (GB) de RAM con almacenamiento interno UFS 3.1 también contribuyen a este alto rendimiento. En cuanto a la tecnología de carga, OnePlus ha equipado el 8T con una generosa batería de 4.500 miliamperios hora (mAh) que promete 24 horas de autonomía. La mejora más destacada, sin embargo, es la carga rápida "Warp Charge 65", que carga el 8T al 35 por ciento en diez minutos y completamente en poco menos de 40 minutos. Estas cifras son sensacionales y demuestran que aún hay mucho espacio para la innovación en el campo de la tecnología de carga. Al igual que su predecesor, el 8T actual cuenta con una cámara cuádruple. Su gran angular ofrece una resolución máxima de 48 megapíxeles y cuenta con estabilización de imágenes. La lente ultra gran angular captura la información de la imagen con una resolución de 16 megapíxeles. Algunas mejoras se introdujeron en la cámara macro, que ahora ofrece cinco megapíxeles. La novedad es una cámara monocromática que recoge información de imagen para el sensor de profundidad. A cambio, falta un teleobjetivo. El 8T captura excelentes fotos y vídeos con buena luz diurna, pero a la cámara principal le cuesta más definir cuando reina cierta oscuridad. Las fotos y los videos tomados con un Pixel 5 o un iPhone 12 en las mismas condiciones son de mejor calidad. El nuevo modo retrato ofrece un efecto "bokeh" (con el fondo difuminado) que produce imágenes sin distorsiones en las fotos, pero bordes poco nítidos en los videos. Al igual que los usuarios de un Pixel 5, de Google, los clientes del OnePlus se beneficiarán del último software disponible para Android. El 8T se suministra de fábrica con el nuevo Android 11. OnePlus pone a disposición su propia interfaz de usuario, Oxygen OS, que tiene un aspecto moderno, ordenado y eficiente. El 8T también cumple con los requisitos actuales en términos de tecnología inalámbrica y es compatible con 5G, WiFi 6 y Bluetooth. Sin embargo, los usuarios echarán de menos una protección IP certificada contra el agua y el polvo. El OnePlus 8T se puede adquirir en color verde o plateado. La variante con ocho GB de RAM y 128 GB de almacenamiento es más económica que la versión con doce GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, que solo se ofrece en verde. Veredicto: el OnePlus 8T es interesante para los usuarios que no están dispuestos a gastar una gran fortuna por un teléfono móvil. En parte, el nuevo dispositivo de la marca ofrece tecnología de punta que ni siquiera se encuentra en los modelos de alta gama. Sin embargo, para los usuarios que usan el móvil principalmente como cámara de fotos se prestaría mejor el Pixel 5 de Google. dpa