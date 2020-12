EE.UU. anuncia nuevos aranceles a vinos alemanes y franceses

Los aranceles afectan a partes de avión manufacturadas en Alemania y Francia, así como algunos vinos no espumosos de esos dos países europeos, coñacs y ciertos tipos de brandy. EFE/Caroline Blumberg/Archivo

Washington, 30 dic (EFE).- El Gobierno de EE.UU. anunció este miércoles nuevos aranceles sobre algunos productos de la Unión Europea (UE), incluyendo vinos franceses y alemanes, como parte de la disputa por los subsidios al constructor aeronáutico europeo Airbus.

Los aranceles afectan a partes de avión manufacturadas en Alemania y Francia, así como algunos vinos no espumosos de esos dos países europeos, coñacs y ciertos tipos de brandy, detalló en un comunicado la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés).

Esa fuente no especificó cuándo entrarán en vigor esos gravámenes, pero aseguró que pronto habrá más detalles disponibles.

La medida es el último episodio de la disputa comercial a raíz del conflicto por los subsidios que recibió Airbus en detrimento de su rival estadounidense Boeing, que la Organización Mundial de Comercio (OMC) resolvió en favor de Washington al dar luz verde para que impusiera gravámenes a productos de la UE y el Reino Unido.

En un esperado fallo arbitral, la OMC determinó en octubre de 2019 los efectos adversos para Boeing en relación con cinco campañas de venta de aviones que Airbus ganó entre 2011 y 2013, y que consideró que el fabricante estadounidense hubiese ganado de no haber existido subvenciones para el europeo.

Por ese motivo, la OMC dio luz verde a Estados Unidos para imponer gravámenes a productos de la UE y el Reino Unido por unos 7.500 millones de dólares.

En su comunicado de hoy, la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. argumentó que los nuevos aranceles son "un ajuste" porque la UE no proporcionó en septiembre de este año la información correcta para que Washington impusiera más aranceles que habían sido autorizados por la OMC.

La Unión Europea y Estados Unidos son aliados tradicionales, pero desde la llegada del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero de 2017, se ha quebrado la confianza mutua y tanto Washington como Bruselas ven con recelo las acciones del otro lado del océano Atlántico.

La UE espera poder mejorar la relación con el demócrata Joe Biden, quien tomará posesión como presidente el 20 de enero y ha prometido anular algunas de las políticas comerciales nacionalistas que ha adoptado Trump en los últimos cuatro años.