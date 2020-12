Coronavirus.- El Gobierno surcoreano se disculpa por un brote en una prisión que deja más de 900 contagios

26/12/2020 Un hombre con mascarilla en Seúl POLITICA ASIA COREA DEL SUR INTERNACIONAL SIMON SHIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Gobierno surcoreano se ha disculpado este jueves por el brote de coronavirus que se ha producido en una prisión de Seúl, donde ya hay más de 900 casos confirmados, al tiempo que ha anunciado nuevas medidas para frenar los contagios en el centro de detención, mientras se sopesan restricciones también a nivel nacional.



Según ha informado el Ministerio de Justicia, otros 126 reclusos en el Centro de Detención Dongbu, en el sureste de Seúl, han dado positivo durante la cuarta prueba masiva realizada el miércoles, lo que eleva el total a 918 contagiados, entre ellos 21 trabajadores. Además, a principios de semana ya hubo un fallecido.



En rueda de prensa recogida por la agencia estatal Yonhap, el viceministro de Justicia, Lee Yong Gu, ha asegurado que el Ministerio intentó prevenir la propagación de la COVID-19 dentro de las prisiones, pero la situación en Dongbu se debe a las limitaciones inherentes de las instalaciones penitenciarias y al no haber tomado medidas anticipadas contra el virus.



Por ello, Lee ha pedido disculpas al país y ha asegurado que el Ministerio fortalecerá las medidas e inspecciones contra el virus en las prisiones para que no haya más contagios, además de hacer todo lo posible para estabilizar la situación.



Así las cosas, hasta el 13 de enero estarán prohibidas las visitas presenciales y se cancelan todos los trabajos y clases para los presos en todos los correccionales. Además, las reuniones con abogados serán restringidas y todo el personal trabajará con un horario reducido.



Según Kiodo, el Ministerio de Justicia está buscando maneras para trasladar a más reclusos fuera de la prisión, cuya capacidad está en el 116,6 por ciento. En los últimos días, cientos de reclusos, incluidos los que han dado positivo, han sido trasladado a otros centros penitenciarios y se está sopesando la posibilidad de poner a presos en libertad condicional, especialmente si padecen enfermedades subyacentes o han demostrado un comportamiento ejemplar.



Por otra parte, el Gobierno surcoreano está sopesando endurecer las restricciones, elevando al nivel más alto las normas de distanciamiento social ante la continuación de los contagios.



El país ha registrado por primera vez en tres días menos de 1.000 contagios, con 967, por lo que el total se eleva a 60.740, según la Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur. Además, en el último día se han producido otros 21 decesos, por lo que el total se sitúa en 900 y la tasa de mortalidad en el 1,48 por ciento.



EL GOBIERNO DECIDIRÁ EL SÁBADO



Está previsto que el Gobierno se reúna el sábado para ajustar el nivel de las restricciones contra el virus, según Yonhap. El país ya ha detectado los primeros casos de la variante registrada en Reino Unido, por lo que se han suspendido todos los vuelos procedentes de Londres hasta el 7 de enero y se exigirá un test negativo a todos los viajeros que lleguen desde este país y desde Sudáfrica.



Por otra parte, la jefa de la KDCA, Jeong Eun Kyeong, ha indicado que el país no está considerando la compra de más vacunas contra el COVID-19 por el momento, ya que ha obtenido suficientes dosis para inocular a 56 millones de personas, por encima de los 52 millones de habitantes con que cuenta el país. El organismo espera iniciar la vacunación en febrero, arrancando por los trabajadores sanitarios y personas vulnerables.