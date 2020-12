Coronavirus.- Argentina suma más de 11.700 casos y teme la llegada de la segunda ola del coronavirus

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado este miércoles 11.765 nuevos casos, una cifra que refleja el aumento en la curva de contagios, que podría indicar la segunda ola y que preocupa a las autoridades del país, lo que ha llevado al presidente, Alberto Fernández, ha reunirse con las autoridades locales de Buenos Aires para evaluar la situación del territorio más afectado del país.



Desde el inicio de la pandemia, 1.613.928 personas se han contagiado en Argentina de COVID-19, de las cuales 43.163 han perdido la vida --145 en las últimas 24 horas--.



Por otra parte, 1.426.676 son pacientes recuperados y 144.089 son casos confirmados activos según refleja el último balance epidemiológico de la cartera de Salud del país.



Respecto a la ocupación de camas de unidades intensivos, están ocupadas en un 57 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en un 53,3 por ciento a nivel nacional --3.440 unidades ocupadas--.



Debido a la escalada de casos registrados en el AMBA, Fernández se ha reunido este miércoles con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el jefe de Gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar la situación sanitaria.



Los tres han mostrado su preocupación, pero de momento no han adoptado nuevas medidas para frenar el avance de contagios, según recoge 'La Nación', aunque se mantienen en "estado de alarma".



Los tres líderes han acordado volver a reunirse a finales de la semana que viene para volver a evaluar la situación, que de momento no se ha reflejado en la saturación de las unidades de cuidados intensivos del territorio.



De momento, las autoridades de argentina no tienen claro si este aumento de la curva de positivos se debe a que la segunda ola ya ha llegado al país latinoamericano o se deben a las consecuencias de los eventos sociales que se han dado este mes de diciembre, como el velatorio de Diego Maradona, las movilizaciones sociales, entre otros.



En este sentido, "hay un relajamiento y la idea es ir monitoreando. No estamos para cerrar nada por ahora. Queremos enviar una fuerte advertencia por el relajamiento general", según han asegurado fuentes de la Casa Rosada a la agencia NA.