Cinco trucos para obtener mejores resultados en Google

Para optimizar la búsqueda de información en el multiverso de Google existe una serie de operadores que permiten ir más allá de la búsqueda convencional y de los resultados de la página uno. Estas herramientas especiales ayudan al motor de búsqueda a entender mejor lo que el usuario está buscando. Antes de empezar a usar los operadores, hay que asegurarse de que se están obteniendo resultados de la región correcta. Cada vez que se realiza una búsqueda en Google.com, el sitio lleva automáticamente a los resultados del país desde el que se realiza la búsqueda. A la hora de querer obtener resultados que no se limiten a su ubicación, el truco es introducir google.com/ncr en la línea de dirección. El "ncr" después del dominio significa "sin redireccionamiento de país". Sin embargo, solo se obtendrán resultados de búsqueda neutrales si no se ha iniciado sesión en la cuenta de Google. Quien no quiera salirse de esta, puede abrir otro navegador o bien abrir una nueva pestaña en modo privado en navegadores como Firefox, Chrome u Opera. El símbolo "menos" seguido inmediatamente por una determinada palabra ayudará a excluir los resultados de la búsqueda que no se deseen. Si se escribe "espaguetis carbonara -crema" se obtendrán enlaces de recetas que no llevan crema. La combinación de una variedad de estos operadores también permitirá, por ejemplo, encontrar en un sitio web menciones del nombre propio del usuario, y no otro nombre con una ortografía similar. Hay muchos de estos útiles parámetros de búsqueda, y se pueden encontrar en las páginas de apoyo de motores de búsqueda como Google y Bing. Los asteriscos y las comillas encerrando las palabras de búsqueda son la forma de decirle a un motor de búsqueda que solo busque información con esta frase exacta. Una búsqueda, por ejemplo, de "Portland, Oregon" ayudará a encontrar resultados solo sobre esa ciudad estadounidense y ninguna otra llamada Portland. De lo contrario, los motores de búsqueda suelen interpretar los espacios entre los términos de búsqueda como la conjunción "y". Si se quiere que la búsqueda sea para un determinado formato de archivo, se puede trabajar con el comando "filetype". Por ejemplo, si se añade filetype:pdf después del término de búsqueda, el motor de búsqueda solo mostrará los documentos PDF en los que aparezcan los términos ingresados. Por ejemplo: lista antes de salir de viaje filetype:pdf. Las búsquedas no siempre tienen que ser en toda la red. Si solo se quiere buscar en un sitio web específico, basta con anteponer al término de búsqueda site: [dominio del sitio web] sin el www. Por ejemplo: "site:gov.uk Malasia" devolverá todos los resultados encontrados en los sitios web del gobierno británico donde se menciona Malasia. dpa