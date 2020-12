China podría pedir a Ant que venda sus inversiones financieras

(Bloomberg) -- Reguladores chinos analizan planes para obligar a Ant Group Co. a desinvertir inversiones de capital en algunas compañías financieras, lo que limitaría la influencia de la compañía en el sector, según una persona familiarizada con el asunto.

Los planes, que implicarían presionar a Ant para que venda algunas de sus acciones minoritarias en operaciones como negocios relacionados con banca, son parte de un impulso de las agencias de supervisión para regular las empresas tipo holding financiero, dijo la persona, que solicitó no ser nombrada porque el asunto es privado. Un portavoz de Ant se negó a comentar el jueves.

China está tomando medidas enérgicas frente al imperio de internet de Jack Ma, que incluye al líder del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd. La sorprendente suspensión de la oferta pública inicial de Ant por US$35.000 millones en noviembre desató una serie de decretos regulatorios que amenazan con modificar el panorama para los operadores en línea de China.

El banco central ha solicitado a Ant que elabore un plan para restructurar su negocio y un cronograma cuanto antes. Se dice que estaría planeando un holding para sus servicios de gestión de patrimonio, préstamos al consumidor, seguros y pagos, así como MYbank. Bajo tal estructura, los negocios de Ant probablemente estarían sujetos a más restricciones de capital, y la compañía podría verse obligada a descargar algunas de sus amplias inversiones si las regulaciones se vuelven aún más estrictas. Eso potencialmente frena su capacidad de mayores préstamos y su expansión al ritmo de los últimos años.

Las inversiones minoritarias totales de Ant en operaciones relacionadas con finanzas no superan el límite normativo actual de 15% de sus activos netos, dijo otra persona familiarizada con la situación. La compañía tiene participaciones en la estatal Postal Savings Bank of China Co. y una participación de 30% en el banco en línea MYbank. Bajo las reglas actuales para holdings financieros, no es necesario vender dichos activos, aunque eso podría cambiar si ajustan las regulaciones, dijo la persona.

Las discusiones aún son preliminares y estarían sujetas a cambios. Reuters informó anteriormente que los reguladores están presionando a Ant para que abandone sus participaciones tecnológicas, según fuentes anónimas.

Bajo las normas que entraron en vigencia en noviembre, las compañías no financieras que controlan al menos dos instituciones financieras intersectoriales deben contar con una licencia de holding financiero. Las reglas exactas sobre cómo se podrían regular los holdings financieros en el futuro siguen bajo deliberación.

Nota Original:China Is Said to Weigh Requiring Ant to Sell Finance Investments

©2020 Bloomberg L.P.