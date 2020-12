Cepa de covid de mayor propagación afectaría más a los jóvenes

(Bloomberg) -- La nueva variante del coronavirus que surgió en el Reino Unido es más transmisible y parece afectar a una mayor proporción de personas menores de 20 años, según un informe del Imperial College de Londres y otros grupos científicos.

La mutación del virus ha generado preocupación porque tiene “una capacidad de transmisión sustancialmente mayor” y está vinculada al “crecimiento epidémico en casi todas las áreas”, escribieron los científicos. Puede aumentar la tasa de reproducción del virus, que indica cuántas personas infecta un paciente, en hasta 0,7, según descubrieron los investigadores.

“Esto hará que el control sea más difícil y acentúa aún más la urgencia de administrar la vacuna lo más rápido posible”, dijo Neil Ferguson, profesor de Imperial College que ha trabajado en el modelamiento del brote.

El estudio encontró que las medidas de distanciamiento social que funcionaron contra cepas anteriores del virus fueron insuficientes para controlar la propagación de la nueva variante. El Gobierno había dicho anteriormente que la nueva cepa era hasta 70% más transmisible que otras versiones, sin proporcionar documentación.

Los investigadores utilizaron herramientas estadísticas para evaluar el vínculo entre la transmisión y la frecuencia de la nueva variante en todo el Reino Unido. En las últimas semanas, los datos han proporcionado la información necesaria para la planificación del Gobierno para enfrentar la pandemia, dijo Ferguson.

Es posible que parezca que la nueva variante del virus afecta más a los jóvenes porque la investigación se realizó en un momento en que había confinamientos, pero las escuelas seguían abiertas, explicaron los científicos.

Nota Original:Faster-Spreading Covid Strain Affects Young the Most, Study Says

©2020 Bloomberg L.P.