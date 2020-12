Brexit.- El padre de Boris Johnson solicita la ciudadanía francesa

23/11/2019 Boris Johnson junto a su padre, Stanley, se hacen una foto con una votante conservadora POLITICA EUROPA REINO UNIDO INTERNACIONAL ANDREW PARSONS / PARSONS MEDIA / ZUMA PRESS / CONT



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Stanley Johnson, el padre del primer ministro británico, Boris Johnson, ha indicado que está en trámites para conseguir la ciudadanía francesa alegando que esta era la nacionalidad de su madre en un momento en que Reino Unido se dispone a salir definitivamente de la Unión Europea.



"No se trata de convertirme en francés. Si lo entiendo bien, soy francés", ha explicado el antiguo eurodiputado a la emisora gala RTL hablando en francés. "Mi madre nació en Francia, su madre era completamente francesa y su abuelo también", ha argumentado. Así pues, ha sostenido, "para mí es una cuestión de reclamar lo que ya tengo" por lo que "estoy contento".



En todo caso, el padre del 'premier' británico ha recalcado: "Siempre seré europeo, eso seguro". "No se puede decir a los británicos 'no sois europeos'", ha subrayado, en referencia a la salida del país de la UE. "Europa es mucho más que el mercado común, es mucho más que la Unión Europea", ha sostenido, defendiendo que lo "importante" es "tener una relación con la UE".



El primer ministro británico fue uno de los grandes defensores del Brexit en la campaña del referéndum de 2016, si bien su padre se mostró partidario a la permanencia, aunque tras el resultado de la consulta a favor de la salida de la UE cambió de postura.



Su hermano Jo, que también defendió la permanencia, abandonó en septiembre de 2019 su cargo en el Ejecutivo británico y su escaño de diputado, "dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional", mientras que su hermana Rachel, presentadora de televisión, también dejó el Partido Conservador tras el referéndum por el respaldo de la formación al Brexit.