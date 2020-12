Brasil.- Bolsonaro, sobre el aborto: "Mientras dependa de mí nunca será aprobado"

03/12/2020 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA PAULO LOPES / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente brasileño ha lamentado "profundamente" la vida de "los niños argentinos"



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha expresado este miércoles que "mientras dependa de él", el aborto "nunca será aprobado" en el país y ha lamentado así "profundamente" la vida de "los niños argentinos".



Sus palabras se han producido tras la votación en el Senado de Argentina de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que legaliza el aborto hasta las 14 semanas de embarazo.



Para Bolsonaro, no obstante, los niños argentinos están ahora "sujetos a ser cortados en el vientre de sus madres con el consentimiento del Estado". "Mientras dependa de mí y de mi gobierno, el aborto nunca será aprobado en nuestro suelo. ¡Siempre lucharemos por proteger la vida de inocentes!", ha declarado en un mensaje difundido a través de Twitter.



Con la legalización del aborto Argentina se ha convertido en uno de los primeros países en adoptar esta medida de toda América Latina, si bien el proyecto ha salido adelante con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.



Por el momento los territorios latinoamericanos donde es legal el aborto son Uruguay, Cuba, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico. Por contra, esta práctica está totalmente prohibida en países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Honduras y Haití.



Bolsonaro no ha sido el único que se ha pronunciado al respecto. El ministro de Exteriores, Ernesto Araújo, ha afirmado que Argentina ha legalizado una "barbarie" y ha defendido al Gobierno de Bolsonaro por, tal y como ha considerado, estar "a la vanguardia del derecho a la vida".



"Brasil permanecerá en la vanguardia del derecho a la vida y en la defensa de los indefensos, no importa cuántos países legalicen la barbarie del aborto indiscriminado, disfrazado de salud reproductiva o derechos sociales o como quieran decirle", ha escrito en su cuenta de Twitter.