Bitcóin supera los US$29.000 y alcanza nuevo máximo histórico

(Bloomberg) -- El bitcóin superó los US$29.000 y alcanzó otro nivel récord en el último día de 2020, en un final apropiado para un año marcado por la disrupción de la moneda digital más grande del mundo.

La criptomoneda subió a US$29.292 antes de retroceder ligeramente para cotizarse a US$29.023 el jueves a las 9:54 a.m. en Londres. Ha avanzado casi 50% en diciembre y está rumbo a registrar su mayor ganancia mensual desde mayo de 2019.

“La clave de este repunte es que se ha mantenido durante varias semanas”, dijo Matt Long, jefe de distribución y productos principales de la corredora de criptomonedas OSL en Hong Kong. “Si vemos un quiebre a la baja, será instructivo acerca de la dirección de los flujos del primer trimestre si vemos que las instituciones continúan comprando en una posible caída”.

Este año, el bitcóin ha cuadruplicado su valor en medio de la pandemia mundial de coronavirus, mientras que el índice Bloomberg Galaxy Crypto, que sigue a las monedas digitales más grandes, ha subido aproximadamente 280%, al tiempo que las monedas rivales como Ether también se han recuperado.

El último aumento de precios continúa dividiendo la opinión entre aquellos que ven a las criptomonedas como una cobertura contra la debilidad del dólar y el riesgo de inflación, y otros que cuestionan la validez de bitcóin como una clase de activos dada su naturaleza especulativa y los ciclos de auge y caída.

“En mi opinión, se están validando muchas cosas”, incluido el papel de bitcóin en las finanzas y como una reserva de valor, dijo Vijay Ayyar, jefe de desarrollo de negocios del intercambio de criptomonedas Luno en Singapur. “El bitcóin ahora es una alternativa real”.

Dicho esto, el repunte masivo del bitcóin en diciembre también enciende las alertas de al menos un indicador técnico, lo que sugiere que la moneda está “cerca de un tope”, dijo Ayyar. El activo digital está dentro de un territorio de sobrecompra según su indicador de fuerza relativa.

Las preocupaciones regulatorias también siguen siendo un factor más amplio para los inversionistas criptográficos. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó este mes a Ripple Labs Inc. y a sus altos ejecutivos de haber engañado a sus inversionistas respecto del token afiliado XRP. Si bien Ripple planea apelar la acusación en los tribunales, el hecho subraya la posibilidad de una supervisión más estricta de los activos digitales.

XRP se ha desplomado casi 70% este mes y se enfrenta a una mayor presión por parte de Coinbase, el último intercambio en anunciar planes de suspender el comercio del token. Coinbase también se enfrenta a una demanda colectiva propuesta sobre las comisiones que el intercambio recaudó por vender el token.

