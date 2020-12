Astrólogo estadounidense predice que las cosas “se ven distintas el próximo año”

SHOTLIST ARLINGTON, VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS30 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Paneo de abajo a arriba from table with crystals, statues and a deck of Tarot cards to Randy Goldberg holding a statue of Egypdesde una mesa con cristales, estatuas y una baraja de cartas del Tarot hasta Randy Goldberg sosteniendo una estatua del dios egipcio Anubistian god Anubis2. Paneo de izquierda a derecha mesa con cristales, estatuas y una baraja de cartas del Tarot3. Plano general El astrólogo estadounidense Randy Goldberg sentado en su patio trasero en Arlington, Virginia, en los suburbios de Washington, DC4. Plano contrapicado Randy Goldberg reemplazando un cristal en la mesa y tomando otro 5. SOUNDBITE 1 - Randy Goldberg, astrólogo (hombre, 60 años, inglés, 12 seg.): "Afortunadamente las cosas se ven muy diferentes el próximo año. Tenemos que atravesar este difícil invierno. Los tres próximos meses serán muy duros. Pero al llegar la primavera, vamos a ver un gran cambio" "Luckily, things look very different in this coming year. We have to get through this difficult winter. The next three months are going to be very hard. But coming this spring, we're going to see a big change." 6. Primer plano Estatua y cristales de Anubis7. Plano medio Randy Goldberg hablando8. Primer plano cara de Randy Goldberg mientras habla 9. SOUNDBITE 2 - Randy Goldberg, astrólogo (hombre, 60 años, inglés, 30 seg.): "En la pandemia de 1918, se puede ver cuando Júpiter se alejó de la conjunción en cuadratura Júpiter-Saturno. Fue entonces cuando, de repente, la pandemia desapareció, la influenza española. Así que esperamos que ocurra lo mismo en abril y mayo de este año, vamos a ver una gran disminución en los números de Covid y mucha esperanza" 10. Plano panorámico Randy Goldberg hablando11. Plano general Randy Goldberg colocando cartas del Tarot sobre la mesa 12. SOUNDBITE 3 - Randy Goldberg, astrólogo (hombre, 60 años, inglés, 21 seg.): "De cara al futuro, habrá una tremenda tensión. Habrá muchas protestas, algo como energía, gente realmente harta y mucho conflicto entre el viejo orden y los nuevos impulsos. Así que no será fácil. Todavía habrá bastante tensión durante todo el año que viene" "Going forward, there's going to be tremendous tension. There's going to be a lot of protest, kind of, energy, people really fed up, and a great deal of conflict between the old order and the new impulses. So it's not going to be easy. There's still going to be quite a bit tension in the whole coming year." 13. Plano medio Cartas del tarot sobre la mesa14. Paneo de arriba hacia abajo Randy Goldberg colocando sobre la mesa las cartas del Tarot que dibujó para 202115. Primer plano Cartas del tarot que leen 'creatividad, arte, éxito' sobre la mesa