AMP.- Perú.- Al menos tres muertos y 25 heridos en una nueva ola de protestas contra la Ley Agraria en Perú

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Al menos tres personas han muerto en Perú y otras 25 han resultado heridas durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del país y los protestantes que han vuelto a las calles tras la aprobación de la Ley Agraria para mostrar su descontento.



La Defensoría del pueblo ha confirmado al diario local 'El Comercio' el fallecimiento de Reynaldo Reyes Ulloa tras haber sido alcanzado por un proyectil en la Panamericana Norte, en la región La Libertad, donde se han venido sucediendo las manifestaciones.



Aunque no murió inmediatamente, debido a la gravedad de su estado falleció cuando era trasladado al hospital. Se trata de la tercera muerte desde que el martes por la noche se retomaran las protestas en la provincia de Virú.



En un comunicado, ha exigido, además, el cese de los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes y ha pedido a la Fiscalía que investigue los altercados para esclarecer "responsabilidades". En este sentido, ha solicitado al Ministerio del Interior y la Policía explicaciones sobre lo ocurrido.



Otro deceso corresponde a un menor de 16 años que, según las primeras informaciones, también habría recibido un proyectil, aunque los familiares aseguran que no estaba participando en las protestas, sino que solo estaba de camino a la casa de un pariente.



Un tercer hombre habría fallecido por las consecuencias derivadas de los bloqueos en las carreteras, según ha confirmado el jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, José Agüero Lovatón, ya que se trataba de "un paciente oncológico" que no pudo recibir la atención sanitaria que necesitaba tras quedar atrapado en la carretera.



Hasta el momento, en estas primeras jornadas desde la aprobación de la polémica Ley Agraria, ya hay 25 heridos por los enfrentamientos entre agricultores y fuerzas de seguridad, 15 de ellos policías, según ha detallado Agüero en una entrevista con la emisora local RPP.



Por su parte, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, ha condenado los enfrentamientos y ha llamado a acabar con la "criminalización de la protesta". Así, ha pedido acabar con la "represión policial" y ha exigido que se investigue lo sucedido.



En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter Vásquez ha lamentado la muerte de tres personas y ha condenado los hechos. "Que se sancione a los responsables. ¡Ni un muerto más!", ha insistido.



"¡El diálogo y la defensa de los Derechos Humanos está primero!", ha indicado antes de solicitar al ministro de Justicia, Eduardo Vega, la activación del Protocolo para Garantizar la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Perú.



"Se debe salvaguardar la vida e integridad de los trabajadores agrarios de Ica y La Libertad", ha sostenido.