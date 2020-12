Alberto Closas habla del momento tan delicado que vive Ana Obregón

10/12/2020 ALBERTO CLOSAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 31 (CHANCE)Alberto Closas habla del momento que vive su amiga Ana García Obregón: "Creo que ana por Aless tiene que hacer muchas cosas y hará muchas más. Ana es una mujer muy fuerte con la que Andoni y yo íbamos a hacer una función, es posible que hagamos, todo está guardado, estamos esperando que ana se recupere".



Y es que lo cierto es que Ana Obregón está consolándose en el hombro de muchas amistades que no la han dejado sola ni un solo momento, entre ellos Alberto que le ha mandado este cálido mensaje de apoyo a la actriz.



Sobre el complicado momento que ha pasado él con el cáncer, Alberto asegura que él sí que se vacunará de covid-19: "Si, sin ninguna duda, yo me voy a vacunar, evidentemente, creo que hay que vacunarse, igual la primera no es la mejor, pero hay que empezar por algo, la de la gripe no es la mejor pero también hay que empezar por algo. Ahora mismo necesitamos curar el covid, matar el puto bicho. Yo he intentado matar el bicho del cáncer y ahora tengo que matar el virus del covid".