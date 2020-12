WIDER IMAGE-El reto de una joven gimnasta para seguir persiguiendo su sueño en 2020

* Ensayo fotográfico: https://reut.rs/3rpSMas

Por Amy Tennery

30 dic (Reuters) - Ty-La Morris siempre ha sido especial.

Según su madre, Likisha McCormick, tenía "poco más de un año" cuando se arrastró hasta el borde de la cama e hizo la apertura de piernas, y tres cuando dominó la voltereta, siendo capaz de dar giros laterales durante una distancia similar a la de un campo de fútbol.

"Les contaba a mis compañeros de trabajo a diario y todos me decían 'ponla en gimnasia'. Yo no podía pagar la gimnasia, es muy cara", dijo McCormick, quien vive con Ty-La en New Windsor, a más de una hora al norte de la ciudad de Nueva York.

El talento en bruto encontró la oportunidad hace dos años, cuando Ty-La, que ahora tiene 13 años, comenzó sus clases en la Fundación de Gimnasia Wendy Hilliard, que ofrece cursos gratuitos y con descuento para niños en Detroit y Nueva York y lucha para seguir ayudando a cientos de estudiantes en medio de la pandemia de COVID-19.

"Tratar de mantener a estos niños juntos ha sido lo que más me he esforzado en hacer", dijo la fundadora Wendy Hilliard, una gimnasta rítmica incluida en el Salón de la Fama que hizo clases por "Zoom" cuando la pandemia confinó a las familias y luego halló espacios en el área metropolitana de Nueva York para sus estudiantes, incluida una cancha de tenis en el Bronx y un gimnasio en Yonkers.

Para Ty-La Morris, una valiente gimnasta de tumbliing y trampolín que sueña con asistir a la UCLA, la pandemia de COVID-19 ha significado adaptarse a la vida social en Zoom después de que el coronavirus destruyó las rutinas diarias.

"Tenían sus horarios habituales de reunión (en línea) todos los días, aunque probablemente solo fuera un estiramiento o lo que sea", dijo McCormick. "La primera vez que tuvieron una reunión en un gimnasio, estaban encantados de verse. Estaban muy contentos. Y yo pensé que esto duele, porque son muy cercanos".

Su inspiración es Gabby Douglas, campeona olímpica en 2012, por lo que se ganó el apodo de "Gabby" en su antiguo equipo de animadoras.

"Ella me decía, 'Oh, mamá, voy a ir a los Juegos Olímpicos. Te voy a comprar una casa, un auto y todo va a estar bien. Voy a ir a los Juegos Olímpicos'", dijo McCormick. ---------------------------------------------------------------- Para ver una galería, haga clic en https://reut.rs/3rpSMas ----------------------------------------------------------------

Ty-La, quien dijo que también ha sido comparada con la campeona olímpica de 2016 Simone Biles, dijo que su movimiento favorito combina un salto hacia atrás y giros que aprendió en sus clases en la Fundación Wendy Hilliard.

Durante 2020 ha adquirido nuevas habilidades, pese a los numerosos obstáculos que conlleva el entrenamiento en medio de una pandemia.

"Siempre quise hacer gimnasia porque me encanta dar volteretas", dijo Ty-La, "y ahora lo estoy haciendo".

Atletas como Douglas y Biles marcaron el comienzo de una era en la que la excelencia de las gimnastas negras ha estado presente en Ty-La y las aspirantes de su edad, dijo Hilliard, quien fue la primera afroamericana en representar al equipo de gimnasia rítmica de Estados Unidos. (Reporte de Amy Tennery. Editado en español por Carlos Serrano)