VÍDEO: Brexit.- Los líderes de la UE firman el acuerdo que regulará las relaciones comerciales con Reino Unido

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han rubricado oficialmente el acuerdo con el Reino Unido que marcará las relaciones comerciales entre la UE y este país tras el Brexit.



El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, estampará también este miércoles su firma en el acuerdo.



"El primer ministro Boris Johnson lo firmará hoy más tarde en Londres", ha indicado la presidenta de la Comisión Europea tras la firma del acuerdo, subrayando que ha sido un "largo camino". "Ha llegado el momento de dejar atrás el Brexit. Nuestro futuro está hecho en Europa", ha afirmado.



"El acuerdo que firmamos hoy es el resultado de meses de intensas negociaciones en las que la Unión Europea ha mostrado un nivel de unidad sin precedentes", ha apuntado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para quien se trata de un acuerdo "justo y equilibrado" que protege plenamente los intereses fundamentales de la Unión Europea y crea estabilidad y previsibilidad para ciudadanos y empresas.



"Un nuevo capítulo, una nueva relación", ha señalado el político belga, destacando la importancia de que el Reino Unido y la UE miren hacia adelante, con el fin de abrir un nuevo capítulo en sus relaciones.



Los estados miembro de la UE acordaron el lunes la aplicación provisional de dicho acuerdo y este martes se ha cumplido ya con el procedimiento escrito, después de que ningún país presentara objeciones en el plazo fijado.



La Eurocámara se había pronunciado inicialmente en contra de un aplicación provisional total porque no veía con buenos ojos dar este paso sin conocer su opinión, pero los líderes de los distintos grupos políticos se mostraron conformes el lunes, siempre y cuando sea una "excepción".



Asimismo, plantearon que la aplicación provisional no concluya a finales de febrero sino en marzo, para que el Parlamento Europeo pueda ratificarlo en el pleno previsto para ese mes.



"En cuestiones importantes, la Unión Europea está dispuesta a trabajar codo con codo con el Reino Unido. Este será el caso del cambio climático, antes de la COP 26 en Glasgow, y en el respuesta a las pandemias, en particular con un posible tratado sobre pandemias. En asuntos exteriores, buscaremos la cooperación en temas específicos basados en valores e intereses compartidos", ha explicado Michel.



"Estos son temas importantes que tendrán que ser discutidos de manera regular, como lo hacemos con nuestros socios estratégicos, y espero con ansias esa cooperación, ha añadido.



