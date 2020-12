Un soldado sirio muerto y cinco heridos tras bombardeo israelí cerca de Damasco (OSDH)

Un soldado sirio murió y otros cinco resultaron heridos en un bombardeo israelí perpetrado este miércoles contra una posición militar cerca de Damasco, informó el miércoles el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).

El bombardeo israelí alcanzó posiciones del Hezbolá libanés y de la defensa aérea siria en el noroeste de la capital, según esta oenegé con sede en Londres.

Citando una fuente militar, la agencia estatal siria Sana había informado más temprano de un soldado muerto y tres heridos.

"Hoy [miércoles] a las 1H30 [22H30 GMT], el enemigo israelí lanzó un ataque aéreo, con salvas de misiles procedentes del norte de Galilea que apuntaban contra una unidad de nuestras fuerzas de defensa aérea en la región de Nabi Habeel", cerca de Damasco, declaró la fuente militar.

"Nuestra defensa aérea neutralizó algunos de los misiles, que causaron un mártir (víctima mortal), hirieron a tres soldados y causaron daños materiales", agregó.

El balance de heridos subió a cinco, dos de ellos de gravedad, según el OSDH.

El ejército israelí, que no suele explicar los detalles de sus operaciones, no confirmó ni desmintió la información. "No hacemos comentarios sobre la información de medios extranjeros", dijo un portavoz a la AFP.

Israel ha llevado a cabo centenares de bombardeos en Siria desde que empezó la guerra, en 2011, contra tropas gubernamentales, las fuerzas aliadas iraníes y los combatientes del movimiento chiita libanés Hezbolá.

El 25 de diciembre, al menos seis combatientes apoyados por Irán -paramilitares no sirios- perdieron la vida en un bombardeo israelí contra sus posiciones en la provincia de Hama (oeste), según el OSDH.

