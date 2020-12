UE restringirá el ingreso de viajeros británicos por covid

(Bloomberg) -- El Reino Unido se unirá a Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los demás países cuyos residentes no son bienvenidos en la Unión Europea porque no han controlado lo suficiente el brote de coronavirus.

Los Gobiernos de la UE no están haciendo cambios a su “lista blanca” común de viajes antes de la salida programada de Gran Bretaña del mercado único europeo el viernes, según un funcionario familiarizado con el asunto.

Ese día termina la transición posterior al brexit y el Reino Unido comenzará a ser tratado por la UE como cualquier otro país externo al bloque.

La UE actualmente recomienda que los Estados miembros permitan a los residentes de solo ocho naciones visitar el bloque sin restricciones. Para ser incorporado a la lista se requiere la decisión de los Gobiernos de la UE, la cual se basa en las tendencias del virus, que han aumentado en el Reino Unido. Los ocho países son Australia, China, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia.

Si bien los Estados de la UE establecen sus propios requisitos de entrada, el grupo de 27 miembros ha buscado un enfoque coordinado para limitar el acceso externo y mantener abiertas las fronteras internas. El Reino Unido, que abandonó la UE el 31 de enero, ha sido tratado como miembro durante el período de transición del brexit.

La UE recomendó el 1 de julio que los Estados miembros permitieran el ingreso de visitantes extranjeros de 15 países como parte de una medida para relajar las restricciones impuestas a mediados de marzo a los viajes no esenciales al bloque debido al coronavirus.

Desde entonces, Serbia, Montenegro, Argelia, Marruecos, Canadá, Túnez, Georgia y Uruguay fueron eliminados de la lista, mientras que se agregó a Singapur. La UE normalmente revisa su lista cada dos semanas y el cambio más reciente fue la eliminación de Uruguay a mediados de diciembre.

