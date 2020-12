TABLA-Convenios de suministro para la vacuna de AstraZeneca/Oxford

30 dic (Reuters) - AstraZeneca y la Universidad de Oxford se unieron en abril para trabajar en una vacuna para el nuevo coronavirus y el miércoles Gran Bretaña se convirtió en el primer país en aprobarla para su uso de emergencia. La compañía, que planea distribuir hasta 3.000 millones de dosis en el mundo, tendrá hasta 200 millones de dosis a finales de 2020, y 700 millones de dosis podrían estar listas a fines del primer trimestre de 2021. AstraZeneca mantiene la vacuna congelada en grandes contenedores y sólo agregará un ingrediente final, lo pondrá en los frascos y lo refrigerará cuando la vacuna esté por ser aprobada. REGIÓN DOSIS FONDOS ENTREGA ESPERADA Indonesia 50 millones No revelado La primera entrega se espera en el primer semestre de 2021 Malasia 6,4 millones No revelado Se desconoce Colombia 10 millones No revelado Se desconoce Filipinas 2,6 millones No revelado El envío se espera en mayo Tailandia 26 millones de Primer Se espera que el dosis más un nuevo presupuesto primer envío esté convenio no aprobado de 199 disponible a revelado millones de mediados de 2021 dólares Bangladés 30 millones del No revelado "Cuando la vacuna Serum Institute de esté lista" India Argentina 22 millones No revelado Depende del éxito de las pruebas y las autorizaciones Chile 14,4 millones No revelado Se desconoce España 31,6 millones como No revelado Entre diciembre de parte del esquema 2020 y junio de de la UE 2021 Suiza 5,3 millones No revelado Se desconoce Canadá Hasta 20 millones No revelado Se desconoce Australia "Suficiente" para No revelado Se desconoce una población de 25 millones Unión 300 millones con 750 millones de A fines de 2020 Europea una opción de euros por 300 otros 100 millones millones de dosis América Inicialmente 150 Se estima en Primer semestre de Latina sin millones de dosis 600 millones de 2021 Brasil y eventualmente al dólares para menos 400 millones las 150 más millones iniciales Japón 120 millones de No revelado 30 millones de dosis dosis para marzo de 2021 China Apunta a una No revelado A fines de 2020 capacidad anual de producción de al menos 100 millones de dosis este año, y de al menos 200 millones el próximo Corea del 20 millones No revelado Los envíos Sur comenzarán no después de marzo Rusia Desconocido No revelado Se desconoce Israel Desconocido No revelado Se desconoce Brasil Inicialmente 356 millones de Se desconoce recibirá 100 dólares millones de dosis Serum 1.000 millones, No revelado Se esperaban 400 Institute de una cantidad no millones antes de India especificada para finales de 2020 India Grupo de 300 millones 750 millones de Algunas antes del respuesta dólares con 383 final de 2020 epidémica millones de CEPI y CEPI alianza de vacunas GAVI Estados 300 millones 1.200 millones Se esperaban en un Unidos de dólares comienzo para octubre de 2020 Reino Unido 100 millones 84 millones de 4 millones en libras 2020. Antes se había esperado disponer de 30 millones de dosis en Sep/Oct de 2020. Fuentes: Reportes de Reuters, comunicados de prensa, registros de pruebas clínicas, publicaciones médicas y Organización Mundial de la Salud. (Editado por Javier López de Lérida)