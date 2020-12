Sector tecnológico queda en la cima de S&P 500 en 2020: Gráfico

(Bloomberg) -- Si se remonta a finales de octubre recordará que el mercado de valores de EE.UU. apenas registraba avances anuales. Sin embargo, a unos días de terminar el 2020, y después de las elecciones presidenciales y las aprobaciones de las vacunas, el apetito por el riesgo regresó y, hasta el martes, el Índice S&P 500 registraba una ganancia de 15%. Se benefició mucho del confinamiento, con el trabajo remoto y sus demandas de conectividad, lo que ayudó a posicionar al sector tecnológico, por segundo año consecutivo, en la cima del Índice S&P 50. Si bien el sector energético lideró las fluctuaciones en el cuarto trimestre, al que le restan dos días de negociación, el último lugar es todo menos un bloqueo para el grupo.

Nota Original:Tech Set to Finish as Best S&P 500 Sector for Second Year: Chart

