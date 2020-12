Sandra Gago y Feliciano López disfrutan de una cena navideña días antes del nacimiento de su primer hijo, Darío

19/12/2020 Feliciano López y Sandra Gago cuentan los días para el nacimiento de su primer hijo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La modelo, que ya tiene todo listo para la inminente llegada de su pequeño, se encuentra estupendamente y está más radiante que nunca



MADRID, 30 (CHANCE)



Viven un momento dulce a la par que feliz, no cabe duda. En cuestión de días Sandra Gago y Feliciano López darán la bienvenida a su primer hijo, Darío. Aprovechando la recta final del embarazo y lo especial de estas fechas navideñas, la pareja lució sus mejores galas para disfrutar de una elegante cena en un conocido restaurante de la capital.



Fue al finalizar la velada cuando Sandra - a quien su marido, poco dado a pronunciarse y esquivo con la prensa, prefirió dejar sola en el trayecto que tuvieron que recorrer desde el restaurante hasta el lugar donde se encontraba aparcado el coche con el que pondrían rumbo a casa - nos desveló cómo se encuentra días antes de que tenga lugar el feliz alumbramiento.



Fiel a su timidez y su carácter afable, la modelo nos ha contado lo bien que ha llevado el embarazo, así como este último mes, a pesar de su más que notable barriguita, la cual no le impide seguir calzando con soltura zapatos de tacón alto y pisar con garbo ante esta nueva etapa de su vida que comenzará con la llegada del nuevo año. "Tengo todo preparado para la llegada de Darío" comentó risueña y acompañando sus palabras con una tonalidad jovial que delatan la dicha y satisfacción que le produce convertirse en madre y formar su propia familia junto a Feliciano.



Y manteniendo esta fidelidad a su sencillez en lo que a estilo se refiere, Sandra escogió para la ocasión un vestido de punto canalé, que realzaba y marcaba su barriguita de embarazada, y abrigo de corte masculino. Un favorecedor total look en gris que que combinó con unos salones de tacón de aguja en negro. Feliciano, por su parte, no dudó en enseñar los tirantes que sujetaban un pantalón de traje en tono gris que le sentaba como un guante. Muy discreta, la pareja evitó confesar cuando está previsto que nazca su primer hijo, pero la abultada barriguita de la modelo evidencia que, quizás, empiecen 2021 con Darío en brazos.