Rusia/UE.- Rusia acusa a Borrell de "difundir información falsa" y de participar en "la guerra de las vacunas"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha acusado este martes al alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, de "difundir información falsa" con declaraciones "inadecuadas" y de participar en la "guerra de las vacunas" para "tergiversar información" sobre las inoculaciones rusas.



Zajárova ha asegurado que Borrell, "además de difundir información falsa, demoniza a los medios de comunicación rusos y a los periodistas (...). Al parecer, tiene síntomas evidentes de haber contraído la infodemia".



Estas declaraciones son en respuesta a las afirmaciones emitidas por el representante europeo que denunciaban la "desinformación" y la "manipulación" de los medios estatales rusos a la hora de informar de las vacunas fabricadas por farmacéuticas occidentales, en particular en países en los que se venderá la vacuna rusa, la Sputnik V.



Esta actitud de cuestionar "de manera infundada" estos fármacos en mitad de una pandemia "es una amenaza para la salud pública". "Organizaciones terroristas como Estado Islámico también han aprovechado la confusión por el coronavirus para difundir su propia propaganda. (...) Ocuparse de la desinformación es una necesidad urgente", ha remachado Borrell.



En este sentido, la representante rusa ha considerado "inapropiado" comparar "los esfuerzos de Rusia para luchar contra la pandemia de coronavirus con la actividad terrorista de Estado Islámico", en declaraciones recogidas por al agencia de noticias rusa Sputnik.



No obstante, para Moscú no ha sido una sorpresa que "desde los países occidentales se propaguen rumores e información falsa o tergiversada en medio de la 'guerra de las vacunas' que cobra fuerza", aunque les asombra "que se haya sumado a esta práctica una personalidad tan destacada de la política exterior como Borrell".



Zajárova ha calificado, por otra parte, las palabras de Borrell como una suerte de "competencia desleal" contra la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya.



Por esto, Moscú "exige a Bruselas una explicación de sus narrativas engañosas", ha concluido Zajárova.