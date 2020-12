República Dominicana restringe aún más la circulación ante el aumento del coronavirus

Dos motociclistas protegidos con tapabocas circulan en Santo Domingo (R.Dominicana). EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 30 dic (EFE).- La República Dominicana anunció este miércoles más restricciones a la circulación de personas en el país, debido a un aumento exponencial del coronavirus en las últimas semanas.

El Gobierno eliminó la gracia de circulación que concedió para este 31 de diciembre con motivo de Fin de Año, por lo que el toque de queda iniciará a las 7 de la noche, su horario habitual.

Sin embargo, entre el 1 y el 10 de enero arrancará a las 5 de la tarde, si bien se podrá circular hasta las 7 de la noche, mientras que los sábado y domingos será desde el mediodía, de acuerdo con un decreto leído en rueda de prensa por la vicepresidenta del país y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, quien pidió a la población respetar este "sacrificio" por diez días.

En ese intervalo, los bares, restaurantes y colmados no podrán recibir clientes, que consuman en sus instalaciones.

Asimismo, estarán clausurados todos los espacios públicos, tales como parques, malecones, gimnasios y los dedicados a prácticas deportivas, solo con la excepción de torneos profesionales sin asistencia de público, agregó el decreto.

El sector turístico continuará manejándose con un "protocolo especial" como hasta ahora, añadió la disposición presidencial.

El decreto reafirmó el uso obligatorio de mascarilla en lugares públicos y privados, así como las demás medidas y protocolos de distanciamiento social adoptados por las autoridades.

"Estamos seguros que estas medidas junto a la cooperación responsables de todos los ciudadanos ayudará (a combatir) el creciente rebrote de contagios y asegurar unidos que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuestas a los afectados", dijo Peña.

La República Dominicana suma 169.579 casos de covid-19 y 2.409 muertos, después de que en las últimas 24 horas se notificaran 1.314 nuevos casos y 4 fallecimientos a causa de la enfermedad, mientras que continúa en aumento la ocupación hospitalaria por la situación.

El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, dijo este miércoles que todavía no hay información de que en el país circule la nueva cepa del coronavirus, y aseguró que se han tomado todas las medidas preventivas con los pasajeros que llegaron desde Reino Unido, cuyos vuelos con el país caribeño están suspendidos hasta el 10 de enero.

En la rueda de prensa también estuvo el asesor de Salud, Eddy Pérez Then, quien aseguró que "está casi listo" el plan de vacunación contra la covid 19, que, de acuerdo con Arias, empezará a aplicarse en el país en marzo próximo.

La República Dominicana declaró el estado de emergencia el 19 de marzo pasado por la covid-19 y lo mantuvo hasta junio, debido a la campaña electoral para las elecciones del 5 de julio.

Posteriormente a la cita electoral, se volvió a imponer el estado de emergencia el 20 de julio y desde un día después está en vigor el toque de queda en todo el país.