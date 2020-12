Reabren investigación contra McDonald's por la muerte de dos empleados en Perú

Fotografía fechada el 18 de diciembre de 2019. Detalle de un local del McDonald's donde fallecieron los jóvenes Carlos Campos y Alexandra Porras, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 30 dic (EFE).- La Fiscalía de Perú reabrió la investigación por la muerte de dos jóvenes trabajadores de la multinacional estadounidense de comida rápida McDonald's, quienes hace casi un año fallecieron electrocutados al manipular una máquina del restaurante que presuntamente estaba en mal estado.

La investigación había sido archivada en octubre después de que el fiscal a cargo del caso considerase que ya no había motivo para presentar una acusación contra la empresa una vez que la compañía y las familias de las víctimas habían acordado una indemnización económica.

Sin embargo, la fiscal superior Delia Espinoza revocó la decisión del fiscal Guido Vera, titular de la 35 Fiscalía Penal de Lima, al considerar que la indemnización no exonera a los encargados de la empresa de una eventual responsabilidad penal pese a que los familiares de las víctimas desistan del proceso.

El único pariente que no estuvo de acuerdo con la decisión fue uno de los padres de las víctimas, que apeló el archivamiento de la investigación al considerar que la empresa no puede quedar libre de responsabilidad penal.

Así, la fiscal ordenó ampliar las declaraciones a los investigados, a los que les imputó homicidio simple, dolo eventual y presunto atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, según el contenido de la resolución difundido por medios locales.

La muerte de los jóvenes Carlos Campos y Alexandra Porras, una pareja de 18 y 19 años, respectivamente, obligó a McDonald's a cerrar el año pasado temporalmente todos sus locales en Perú.

Los dos jóvenes recibieron una descarga eléctrica mortal al entrar en contacto con una máquina expendedora de bebidas defectuosa, pues tenía una fuga de electricidad que supuestamente ya había sido advertida antes por los trabajadores sin que los dueños de la franquicia la reparasen, según la investigación.

En febrero, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) multó a McDonald's con 845.670 soles (unos 237.000 dólares) "tras haberse comprobado su responsabilidad por el accidente en el que fallecieron los jóvenes Carlos Campos y Alexandra Porras".

Según la Sunafil, un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo, McDonald's cometió seis infracciones calificadas como "muy graves" y una infracción considerada "grave", todas en materia de seguridad y salud en el trabajo.