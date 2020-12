Prensa.- Un total de 60 periodistas han sido asesinados en 2020, 11 más que en 2019, según la FIP

01/01/1970 Mapa de periodistas asesinados en 2020, por región POLITICA SOCIEDAD FIP



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha registrado 60 asesinatos de periodistas y personal de medios de comunicación en 2020 en ataques selectivos, explosiones de bombas e incidentes de fuego cruzado en 16 países del mundo, lo que supone 11 víctimas más que en 2019. Desde 1990, la FIP ha registrado 2.676 asesinatos de periodistas en todo el mundo.



Según informa la FAPE, los registros de la FIP muestran que el número actual de asesinatos de profesionales de los medios de comunicación están en los mismos niveles que en 1990, cuando la FIP comenzó a publicar informes anuales sobre periodistas y personal de los medios asesinados. Los registros más altos se dieron a mediados de los 90 y a mediados de los años 2000.



Los cárteles del crimen organizado, la insurgencia de extremistas y la violencia sectaria siguen sembrando el terror entre los periodistas, decenas de los cuales han pagado el precio máximo por la información independiente en todo el mundo.



A este respecto, "el año 2020 no ha sido una excepción", según destaca la FAPE. "El despiadado reinado del crimen organizado en México, la violencia de los extremistas en Pakistán, Afganistán y Somalia, así como la intolerancia de los partidarios de la línea dura en la India y Filipinas han contribuido al continuo derramamiento de sangre en los medios de comunicación", lamenta la federación.



En particular, en la lista de este año figura el asesinato de la periodista rusa Irina Slavina, un caso que ha puesto de manifiesto el nivel de desesperación y desánimo absoluto ante el ataque contra los profesionales de los medios de comunicación. La editora de Koza Press se prendió fuego en la ciudad de Nijni-Novgorod para protestar contra la campaña de intimidación y acoso para silenciarla. Slavina murió, pero no antes de culpar a las autoridades como responsables de su acción, explica la FAPE.



"Las tendencias de nuestras publicaciones en los últimos 30 años, pero también en 2020, dejan claro a todos que no hay lugar para la autocomplacencia. Por el contrario, son un llamamiento urgente para redoblar nuestros esfuerzos de movilización para una mayor protección de los/as periodistas y el compromiso con el ejercicio seguro del periodismo", afirma el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger.



A 3o de diciembre de 2020, la FIP apunta a Asia-Pacífico como la región más peligrosa, con 27 asesinatos, seguida de América Latina, con 17 casos. Los países árabes y de Oriente Medio registraron 8 muertes, mientras que se contabilizaron 6 asesinatos en África y 2 en Europa.



En su clasificación por países en 2020, México encabeza la lista por cuarta vez en cinco años con 14 asesinatos, seguido de India (8), Afganistán (7), Pakistán (7), Filipinas (4) y Siria (4), mientras que Irak y Nigeria registraron 3 asesinatos cada uno. También hubo dos asesinatos en Somalia. Por último, se asesinó a un periodista en Bangladesh, así como en Camerún, Colombia, Honduras, Paraguay, Rusia, Suecia y Yemen.