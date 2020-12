Perú confirma rebrote de la covid-19 y evalúa "medidas drásticas"

Lima, 30 dic (EFE).- La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, admitió este miércoles que el país está experimentando un rebrote de la covid-19 tras incrementarse ligera pero constantemente en las últimas semanas las hospitalizaciones y los fallecimientos diarios.

"No estamos en una verdadera segunda ola, pero con estos pequeños incrementos estamos en un rebrote", aseguró Mazzetti en declaraciones a periodistas a las afueras del Palacio de Gobierno de Lima tras el último Consejo de Ministros del año.

Durante esta reunión, el Ejecutivo peruano amplió el cierre de playas a toda la costa del país para evitar que la población realice campamentos en los balnearios como es típico para la noche de fin de año.

También ha ampliado a toda la costa y a las céntricas regiones de Junín y Huánuco el toque de queda, que comenzará a las 22:00 y concluirá a las 4:00.

"Sé que es fin de año y todos queremos celebrar, pero tenemos que tomar estas medidas. Estamos corriendo riesgo y todo el país tiene que estar alerta", precisó Mazzetti.

CASI MIL HOSPITALIZACIONES EN TRES SEMANAS

Las hospitalizaciones están volviendo a aumentar tras haberse registrado a inicios de diciembre la ocupación hospitalaria más baja por la covid-19 en siete meses.

Actualmente hay 4.636 pacientes de covid-19 hospitalizados, casi mil más que hace tres semanas, y aunque están lejos del récord de 14.181 hospitalizaciones que se alcanzó a mediados de agosto durante el pico de la primera ola, ya hay hospitales donde se están volviendo a llenar las unidades de cuidados intensivos.

También la cifra de fallecimientos a nivel nacional está volviendo a repuntar, pues el exceso de muertes sobre las cifras del año pasado está experimentado un ligero pero continuo ascenso, según los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud.

VIGILANCIA DIARIA

Mazzetti indicó que seguirán vigilando estos baremos en los próximos días para evaluar si toman medidas más generales para todo el país.

Así lo indicó también el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, quien señaló que el Gobierno también ha decretado la reducción del aforo de centros comerciales al 40 % de su capacidad.

"Si la situación empeora, vamos a tomar medidas mucho más drásticas en los siguientes días. Estas decisiones se toman de acuerdo a estas cifras", apuntó Chicoma.

Por su parte, la primera ministra, Violeta Bermúdez, instó igualmente a "no bajar la guardia" porque "lLa única forma de protegernos es con el uso de mascarilla, tener limpias las manos y mantener la distancia".

LARGO CONFINAMIENTO

Perú tuvo uno de los confinamientos más estrictos y extensos de Latinoamérica, pues la cuarentena nacional se prolongó desde el 16 de marzo hasta inicios de julio, aunque la mayoría de la población había vuelto ya a las calles mucho antes para buscar ingresos, pues casi el 75 % de los peruanos trabaja de manera informal y vive al día.

Después continuó dos meses más con confinamientos solo los domingos y hasta ahora mantiene a nivel nacional el toque de queda nocturno.

Pese a haber sido uno de los países que más rápido ordenó el confinamiento al hacerlo cuando apenas tenía detectados 71 casos de covid-19, esto no consiguió detener la expansión del coronavirus, que hizo de Perú uno de los epicentros mundiales de la pandemia durante la primera ola.

Los casos detectados en Perú superan los dos millones, aunque el registro nacional que difunde el Gobierno registra solo algo más de un millón, pues solo considera a los casos sintomáticos con prueba positiva.

Igual sucede con los fallecimientos, donde los registros revelan un exceso de unas 90.000 muertes desde el inicio de la pandemia respecto al mismo periodo de años anteriores, pero los reportes oficiales recogen 35.574, pues solo incluyen a los fallecidos con prueba positiva para covid-19 y no a los sospechosos.

Con este gran volumen de fallecidos, Perú ostentaba hasta hace poco la tasa de mortalidad más alta del mundo por covid-19.