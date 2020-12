Pakistán.- Pakistán dice que retirará el pasaporte en febrero al ex primer ministro Nawaz Sharif

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Pakistán ha anunciado este miércoles que el pasaporte del ex primer ministro Nawaz Sharif, quien se encuentra en Reino Unido desde diciembre de 2019 tras ser trasladado desde prisión para recibir atención médica, será revocado en febrero.



"Hemos decidido cancelar el pasaporte de Nawaz Sharif el 16 de febrero", ha manifestado el ministro del Interior, Rashid Ahmed, después de que el Ejecutivo pidiera a las autoridades británicas la deportación del ex primer ministro, según ha informado la cadena de televisión paquistaní Geo TV.



El Tribunal Supremo de Islamabad declaró recientemente a Sharif como reincidente en otros dos casos por corrupción, después de que se negara a comparecer ante las vistas judiciales por los procesos abiertos contra él.



El ex primer ministro viajó a Londres en noviembre de 2019, cerca de tres semanas después de recibir una liberación bajo fianza por motivos de salud. Sharif cumple una condena de siete años de cárcel por corrupción, cargos que rechaza y que tilda de motivados políticamente.



Sharif, primer ministro en tres ocasiones, fue apartado del cargo por el Supremo en julio de 2017 por no revelar parte de un salario percibido de una empresa de su hijo y posteriormente fue condenado en otros dos casos separados por no revelar sus fuentes de ingresos.