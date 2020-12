Pakistán.- EEUU se muestra dispuesto a juzgar al principal sospechoso del asesinato en 2002 del periodista Daniel Pearl

05/03/2002 Homenaje a Daniel Pearl POLITICA INTERNACIONAL SION TOUHIG



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Estados Unidos se han mostrado dispuestas a juzgar al hombre condenado por torturar y decapitar al periodista estadounidense del diario 'The Wall Street Journal' Daniel Pearl, después de que un tribunal paquistaní ordenara su liberación.



El fiscal general en funciones de Estados Unidos, Jeffrey Rosen, ha señalado que Washington considera que "las autoridades paquistaníes están dando pasos para garantizar que Omar Sheij permanece bajo custodia mientras el Tribunal Supremo apela para confirmar su condena".



Así, ha manifestado que "los fallos judiciales revocando su condena y ordenando su liberación son una afrenta a las víctimas del terrorismo en todas partes" y ha agregado que si los esfuerzos para mantener encarcelado a Sharif "no tienen éxito", Estados Unidos está dispuesto a tenerle bajo custodia y juzgarle.



"No podemos permitir que escape a la Justicia por su papel en el secuestro y asesinato de Daniel Pearl", ha recalcado en un comunicado, después de que el Departamento de Estado del país norteamericano expresara su "profunda preocupación" por el citado fallo.



El tribunal provincial dictaminó la semana pasada Omar Said Sheij debe ser liberado, después de determinar en abril que la pena de muerte impuesta contra él por un tribunal inferior hace 18 años se basó en pruebas defectuosas y también suspendió las cadenas perpetuas dictadas contra tres cómplices.



Los cuatro procesados deberían haber salido de prisión tras el fallo dictado por el Tribunal Supremo de Sindh el 2 de abril, pero no fueron liberados. En lugar de salir de la cárcel, volvieron a ser arrestados en aplicación de una ley de seguridad pública que permite a las autoridades detener a cualquier persona que sea considerada una amenaza al orden público.



Tanto la familia de Pearl como el gobierno regional de Sindh han recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del tribunal superior de poner en libertad a los cuatro procesados.



Pearl, que era el corresponsal en el sureste de Asia del diario estadounidense 'The Wall Street Journal', fue secuestrado, torturado y decapitado en la ciudad de Karachi, en el sur de Pakistán, en 2002. El reportero era uno de los periodistas que estaban en Pakistán para informar sobre las consecuencias de la caída del régimen talibán en el vecino Afganistán.