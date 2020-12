Noruega.- Heridas diez personas y evacuadas cerca de 500 tras un deslizamiento de tierra en el suroeste de Noruega

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Al menos diez personas han resultado heridas y alrededor de 500 han tenido que ser evacuadas este miércoles a causa de un deslizamiento de tierra en la localidad noruega de Ask, situada en el suroeste del país, según han confirmado las autoridades.



El jefe de las operaciones de la Policía, Roger Petersen, ha detallado que en estos momentos hay alrededor de 25 desaparecidos, antes de agregar que uno de los heridos se encuentra en estado grave, por lo que ha tenido que ser evacuado al Hospital Universitario de Oslo.



Petersen, que ha evitado especular sobre la posibilidad de que haya fallecidos a causa del deslizamiento, ha resaltado que un total de catorce viviendas se han visto afectadas en el suceso, tal y como ha recogido la cadena de televisión noruega NRK.



El Servicio de Alerta de Avalanchas de Noruega ha detallado en un comunicado publicado en su página web que ha habido "un gran deslave de arcilla rápida" en Ask y ha confirmado que está dando asistencia de emergencia en la zona.



"Esta es una zona que ha sido mapeada en el pasado y se sabe que ahí hay arcilla rápida", ha manifestado. Petersen ha manifestado que una de las zonas afectadas es muy inestable y es sólo accesible por helicóptero, según la agencia alemana de noticias DPA.



Por su parte, la primera ministra noruega, Erna Solberg, ha dicho que "duele ver cómo las fuerzas de la naturaleza han devastado Gjerdrum", cuya capital es Ask. "Mis pensamientos están con los afectados", ha manifestado en Twitter, antes de resaltar que "ahora es importante que los servicios de emergencia hagan su trabajo".