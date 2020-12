Nivel de alerta naranja tras la expulsión de magma de un volcán en San Vicente

En la imagen, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. EFE/Raja Gupta/Archivo

San Juan, 29 dic (EFE).- Las autoridades de San Vicente y las Granadinas han subido el nivel de alerta de amarillo a naranja, el tercero mayor de un conjunto de cuatro, después de que el volcán La Soufriere en San Vicente y las Granadinas comenzara a lanzar magma.

El primer ministro, Ralph Gonsalves, ha advertido a los habitantes del norte de San Vicente, desde Georgetown a Fancy, que se preparen ante la eventualidad de que se ordene una evacuación de la zona.

En una breve conferencia de prensa, sin embargo, ha insistido que aún no se ha mandado a evacuar y no hay ninguna orden al respecto.

La Unidad de Investigación Sísmica (SRU) de la Universidad de las Indias Orientales (UWI) recibió hoy información de una intensa actividad volcánica en el volcán La Soufriere por lo que pidió como primera medida de urgencia cortar las visitas a la zona.

En un comunicado difundido este martes, el SRU indicó que sigue monitoreando la situación en colaboración con las autoridades locales.

Varias imágenes aéreas difundidas por usuarios de las redes sociales muestran una nube alta de vapor saliendo del cráter.

El profesor Richard Robertson, de la SRU, de la Universidad de las Indias Orientales, informó en un vídeo publicado por los medios locales que lo que está "ocurriendo ahora es serio" y que se intentará avisar de la evacuación con 48 horas de antelación.

A su vez, Robertson indicó que desde el pasado 16 de noviembre se han ido sintiendo en la SRU pequeñas indicaciones de una actividad ligera.

También señaló que en otras ocasiones ha habido una actividad similar "pero a ello no le siguió una erupción" del volcán.

El volcán tiene 1.234 metros y es el pico más alto del país.

Despertó en julio de 1995 y la última vez que erupcionó fue en 1979.

Los colores de alerta de actividad volcánica son, de menor a mayor, el verde, amarillo, naranja y rojo.