México registra 12.099 nuevos contagios y 990 decesos por la covid-19

Fotografía fechada el 22 de diciembre de 2020, donde se observa repartidores de oxigeno surtiendo establecimientos de compra o alquiler de tanques de oxigeno, en Ciudad de México (México). EFE/José Pazos/Archivo

México, 29 dic (EFE).- México reportó este martes 12.099 nuevos casos confirmados por la covid-19, con los que se elevó la cifra a un total de 1.401.529 contagios, informaron las autoridades de salud.

Además, en las últimas 24 horas se registraron 990 decesos debido a la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 123.845.

Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertes por la pandemia, seguido de Estados Unidos, Brasil y la India, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Además, de acuerdo con esta misma institución, México es el decimotercer país del mundo en cuanto a número de contagios.

Desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, en México han sido estudiados 3.562.957 pacientes que tuvieron un índice de positividad del 41 %, informó Alethse de la Torre, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH en conferencia de prensa.

Entre el conjunto de pacientes estudiados se tienen 1.401.529 que tuvieron un positivo a la infección viral, 1.762.561 con un resultado negativo y 398.867 que se mantienen como casos sospechosos.

Además, la funcionaria destacó que 1.058.429 pacientes son clasificados como personas recuperadas.

Las proyecciones de las autoridades mexicanas indican que en el país existen 1.582.131 casos estimados y señalaron que el 4 % de ellos, que corresponden a 70.203, son los que representan la epidemia activa en el país, al ser pacientes que desarrollaron sus síntomas en los últimos 14 días.

En el informe se indicó que las autoridades sanitarias tienen actualmente 17.575 muertes sospechosas.

A la fecha, existen un total de 29.582 camas para atención general, de las cuales 15.002 están disponibles y 14.580 están ocupadas, mientras que las camas con ventilador son un total de 10.150 con 5.837 disponibles y 4.313 ocupadas.

Los estados con mayor ocupación de camas con ventilador son Ciudad de México (85 %), Estado de México (76 %) y Baja California (61 %).

Ciudad de México y Estado de México y los estados de Baja California, Morelos y Guanajuato han decretado en las últimas semanas el color rojo en el semáforo epidemiológico debido a un elevado aumento de contagios, que indica el cierre de toda economía no esencial.

Ante el aumento de contagios de las últimas semanas, las autoridades han pedido a los ciudadanos quedarse en casa y no celebrar reuniones ni fiestas de fin de año con personas o familiares que no habiten en el mismo hogar.

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

Hasta el momento, México ha recibido unas 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que requiere de dos dosis por persona, y que ha suministrado entre el personal médico de la Ciudad de México, la más golpeada del país por el coronavirus, y del norteño estado de Coahuila.

En la conferencia, el subsecretario de Salud y estratega del Gobierno contra el coronavirus, Hugo López-Gatell, señaló que en los últimos cuatro días se han aplicado 18.529 dosis entre el personal sanitario

Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el 11 de enero llegarán al país un total de 436.800 dosis de Pfizer, el primer gran cargamento de vacunas contra la covid-19 que será repartidas en 27 de los 32 estados del país.

En el plan de vacunación que la Secretaría de Salud de México dio a conocer el 8 de diciembre se espera que al menos el 75 % de la población mexicana mayor de 16 años esté vacunada contra la covid-19 en marzo de 2022.