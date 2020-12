MERCADOS A.LATINA-Cierran año con números rojos, pero con mejores perspectivas para 2021

(Actualiza con cierres) Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 30 dic (Reuters) - La mayoría de las monedas y bolsas de América Latina culminaron el miércoles las operaciones de un año en el que, si bien acumularon pérdidas por el impacto de la pandemia de COVID-19, lograron importantes recuperaciones en los últimos meses, lo que hace pensar que lo peor ya pasó y vendría un mejor 2021. * En una de las recesiones más profundas, el desempeño de los mercados financieros fue sobresaliente, como el caso de la renta fija, favorecida por los recortes de tasas de interés a mínimos históricos en muchos de los países, acompañados por los estímulos fiscales y la recuperación de los precios de las materias primas en la última parte del año. * "Si uno hablara de que estamos en una pandemia, digamos que los mercados financieros pareciera que no lo estuvieran reflejando en estos momentos", dijo Juan David Ballén, economista jefe de la correduría Casa de Bolsa, en Bogotá. "Hay algunas bolsas que recuperaron gran parte de lo perdido en el año y otras como el caso colombiano que no". * Para el investigador, esa política monetaria expansiva de impresión de dinero, sumado a los avances en las vacunas contra el coronavirus generaría un ambiente benévolo para los activos de la región. * "Hay un panorama positivo para la región el año entrante, adicional a que los mercados desarrollados como Estados Unidos están en unos niveles excesivamente altos y hay gente que considera que hay un mayor valor relativo en este tipo de países que somos clasificados como de crecimiento", opinó Ballén. * En Brasil, el real se depreció un 0,17% en la sesión, para acumular una baja de 29,37% contra el dólar en el año; mientras que el índice de acciones Bovespa cedió un 0,15% en la jornada y logró un alza de 3,1% en 2020. * El peso chileno terminó con alza de un 0,97%, a 707,70/708,00 unidades por dólar, su mayor nivel de cierre desde agosto de 2019 y acumuló un repunte de un 6,15% durante el año. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA cerró con baja de un 0,49% y durante el año acumuló un retroceso cercano al 11%. * El peso mexicano bajó un 0,09% en el día y acumuló una baja de alrededor de 4,7%. * El peso colombiano subió un 1,51% a 3.422 unidades por dólar, aunque acumuló una depreciación de 4,7% en 2020. En la bolsa, el índice COLCAP retrocedió un 0,88% en el día y se desplomó un 13,5% en el año a 1.437,89 puntos. * En Argentina, el peso perdió un 0,14% a un valor mínimo histórico de 84,14/84,15 por dólar, con lo que completó una depreciación de 28,81%. En la bolsa, el índice Merval cedió un 0,18% en la sesión, pero repuntó un 22,93% en el año. * El sol peruano se depreció un marginal 0,03%, a 3,619/3,620 unidades, en una jornada en la que el banco central intervino en el mercado spot con 36 millones de dólares en medio de vencimientos de swaps cambiarios. * La mayoría de los mercados de la región no operarán el jueves ni viernes por las celebraciones de Año Nuevo, por lo que retomarán actividades el lunes 4 de enero. Cotizaciones a las 2113 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.266,77 1,15 13,65 emergentes MSCI América Latina 2.467,63 2,09 -15,43 Bovespa Brasil 119.225,23 -0,15 3,0956 IPC México 44.733,21 0,09 2,74 Argentina MerVal 51.226,49 -0,182 69,01 COLCAP Colombia 1.437,89 -0,88 -13,51 IPSA Chile 4.177,22 -0,49 -18,17 Selectivo Perú 552,97 0,7 7,93 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1872 2,79 -22,52 Peso Mexicano 19,8700 1,55 -4,78 Peso chileno 710,7 7,33 6,11 Peso colombiano 3.419,5 5,07 -3,95 Sol peruano 3,6190 -0,32 -8,45 Peso argentino 84,14 -2,44 -28,14 (Reporte de Nelson Bocanegra, Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Jorge Otaola en Buenos Aires y María Cervantes en Lima, Editado en Español por Manuel Farías y Javier Leira)