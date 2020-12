Maradona y Kobe Bryant, pérdidas galácticas en el año del coronavirus

Fotografía de una imagen de Diego Armando Maradona en una pantalla durante un homenaje en un partido de la Primera División argentina entre Boca Juniors y Newell's Old Boys en el estadio La Bombonera en Buenos Aires (Agentina). EFE/Alejandro Pagni/Archivo

Madrid, 30 dic (EFE).- El año 2020 estará marcado en rojo como uno de los más trágicos para el mundo del deporte, afectado por el coronavirus y por otras causas que se llevaron a dos de los mejores jugadores de la historia en sus especialidades: el argentino Diego Armando Maradona y el estadounidense Kobe Bryant.

La lista es larga, con otros nombres como Paolo Rossi, Michael Robinson, Goyo Benito, Radomir Antic, Lorenzo Sanz, Alejandro Sabella, Juan Cruz Sol, Joaquín Peiró, Miguel Jones, Stirling Moss, Marcelo Campanal, Flor Isava Fonseca, Pilar de Borbón, Bobby Morrow, Marlene Ahrens, Biri Biri, Juan de Dios Román, Jack Charlton, Norman Hunter, Peter Bonetti, Rob Resenbrink, David Stern, Hans Tilkowski, José Luis Capón, Mickey Wright, Paulo Gonçalves, y Gérard Houllier. Estás son sus historias:

MARADONA, POSIBLEMENTE EL MEJOR FUTBOLISTA DE LA HISTORIA

El 25 de noviembre, en Dique Luján (Buenos Aires) y a los 60 años, Diego Armando Maradona dijo adiós para siempre. Enseguida el mundo del fútbol y sus aficionados se movilizaron para llorar al que posiblemente ha sido el mejor futbolista de la historia con permiso de Pelé, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Maradona se ganó sus halagos sobre un terreno de juego y también sus críticas fuera de él. Pero en el césped, sin duda, fue el mejor de su época. Entre 1976 y 1998, en equipos como Argentinos y Boca Juniors, Barcelona, Nápoles, Sevilla y Newell's, acumuló títulos importantes. Destacan un par de Ligas italianas y una UEFA. Pero su mayor logro fue el Mundial de México 1986. En él se coronó como el mejor del mundo y el planeta fútbol recordará siempre el gol a Inglaterra narrado por Víctor Hugo Morales. De aquel "¿de qué planeta viniste?", 34 años después se pasó al "¿a qué planeta te fuiste?. Y es que, el fútbol de Maradona fue y será para siempre planetario.

KOBE BRYANT, LEYENDA DE LA NBA

Un accidente de helicóptero en un vuelo privado el 26 de enero en Calabasas (California) dejó al mundo sin una leyenda de la NBA. Kobe Bryant se despidió a los 41 años tras firmar una carrera impresionante: cinco anillos de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009 Y 2010), dos premios al hombre más valioso de las finales, mejor jugador de la Liga 2008 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Además, acumuló 1.346 partidos en la NBA en los que consiguió convertirse en el cuarto máximo anotador de la historia. Su legado será imborrable.

PAOLO ROSSI, EL HÉROE DEL MUNDIAL DE ESPAÑA 1982

Ágil, elegante, inteligente y con mucho oportunismo y gol, el delantero italiano Paolo Rossi falleció el 11 de diciembre a los 64 años. Balón de Oro en 1982, consiguió el galardón gracias a su imborrable actuación en el Mundial de España 82. Con seis goles en el torneo ('hat trick' a Brasil, doblete en semifinales a Polonia y un tanto a Alemania en la final), fue el culpable de la tercera estrella que sumó a su camiseta la selección italiana de fútbol.

LAS 7 LEYENDAS DEL FÚTBOL ESPAÑOL

Goyo Benito (Real Madrid), Juan Cruz Sol (Valencia y Real Madrid), Biri Biri y Marcelo Campanal (Sevilla), Joaquín Peiró, José Luis Capón y Miguel Jones (Atlético de Madrid) engrosaron la lista de leyendas del fútbol español que se despidieron en 2020. Nadie olvidará a tres grandes defensores como Sol, Benito y Campanal; a Biri Biri y su capacidad integradora; a las cabalgadas de Capón y de Peiró; y los goles de Jones en el Atlético de Madrid. Entre todos, acumularon multitud de títulos, como las seis Ligas y las 5 Copas de Benito, las 2 Ligas y la Copa Intercontinental de Capón, la Liga y la Recopa (1962) de Jones, las cuatro Ligas de Sol o la Copa de Europa de Peiró para el Inter.

FLOR ISAVA FONSECA Y PILAR DE BORBÓN, UNIDAS POR EL OLIMPISMO

Dos mujeres relacionadas con el olimpismo fallecieron en 2020. El 25 de julio, a los 99 años, falleció la venezolana Flor Isava Fonseca, primera mujer que formó parte del Comité Olímpico Internacional (COI). Además, como atleta fue campeona nacional de deportes ecuestres y en sus tareas inclusivas se encargó de promover la actividad deportiva en los barrios y pueblos de Venezuela. También fundó clubes deportivos en las cárceles. Por su parte, Pilar de Borbón murió el 8 de enero. En su currículum brillan varios logros: fue la primera española en ingresar en el COI, presidió la Federación Ecuestre Internacional entre 1994 y 2005 y fue presidenta de honor del Comité Olímpico Español (COE).

LORENZO SANZ, EL PRESIDENTE DE LA SÉPTIMA (Y DE LA OCTAVA)

El coronavirus acabó con la vida de Lorenzo Sanz, el presidente del Real Madrid capaz de conducir a un equipo huérfano de la Copa de Europa hacia un nuevo título. Fue la llamada "Séptima", 32 años después de "la Sexta". En 1998, bajo su mandato, el Real Madrid, por fin, volvió a celebrar el máximo título continental tras superar al Juventus 1-0 con un gol de Pedrag Mijatovic. Dos años después, en 2000, repetiría la hazaña. Luego, tras convocar elecciones anticipadas, perdió ante Florentino Pérez y abandonó el cargo para siempre.

MARLENE AHRENS, ÚNICA MUJER CHILENA QUE GANÓ UNA MEDALLA OLÍMPICA

Una insuficiencia cardiaca acabó con la vida de la atleta chilena Marlene Ahrens, única representante de su país en la historia de los Juegos Olímpicos que consiguió ganar una medalla. Se despidió a los 87 años con el honor de conseguir un hito en el deporte chileno. Lo logró en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, en los que consiguió la medalla de plata en jabalina solo por detrás de la soviética Inese Jaunzeme. Además, dos oros en los Juegos Paramericanos de Chicago 1959 y Sao Paulo 1963 completan un palmarés excepcional.

MICKEY WRIGHT, LEYENDA DEL GOLF FEMENINO

Un ataque cardiaco se llevó a la golfista estadounidense Mickey Wright, una leyenda del golf femenino que a lo largo de su carrera atesoró la impresionante cifra de 82 títulos, incluidos 13 "grandes": US Women's Open (1958, '59, '61, 64); Campeonato LPGA (1958, '60, '61, '63); Western Open de Mujeres (1962, '63, '66); y Titulares (1961, '62). Su figura fue clave para impulsar el golf femenino dentro de la LPGA.

ROB RENSENBRINK, MIEMBRO DE LA "NARANJA MECÁNICA"

Fue uno de los grandes jugadores europeos de los años 70. Extremo veloz, con una zurda prodigiosa, formó parte del Anderlecht de las tres finales de la Recopa y de la selección de los Países Bajos. Junto a Johan Cruff, Johan Neeskens y Johnny Rep, entre otros, formó parte de la "Naranja Mecánica", un equipo de ensueño que perdió las finales de los Mundiales de Alemania 1974 y de Argentina 1978. En la segunda, tuvo en sus botas el gol de la victoria en el último minuto, pero el poste evitó el éxito de su selección y el premio al máximo goleador del torneo. Después, en la prórroga, el argentino Kempes le arrebató ambos títulos.

MICHAEL ROBINSON, LA VOZ AMABLE DEL FÚTBOL

Exjugador del Liverpool, club en el que conquistó la Copa de Europa de 1984, su traspaso a Osasuna en 1987 marcó un antes y un después de un hombre que cambiaría el césped por los micrófonos para adornar el fútbol a través de la televisión con maestría y amabilidad. Durante dos décadas, enamoró a unos espectadores que el 28 de abril lloraron su muerte causada por un cáncer. A los 61 años, con muchas cosas aún por decir, se apagó la voz amable de la televisión.

HUNTER,CHARLTON, BONETTI Y TILKOWSKI, FINALISTAS DEL MUNDIAL 1966

Hasta cuatro de los jugadores que formaban parte de las selecciones que se enfrentaron en la final del Mundial de Inglaterra 1966 (Inglaterra-Alemania) fallecieron en 2020. Tres ingleses (Jack Charlton, Norman Hunter y Peter Bonetti) y un alemán (el portero Hans Tilkowski, que recibió uno de los goles fantasma más famosos de la historia), son ya recuerdo inolvidable del campeonato que coronó a Inglaterra después de ganar 4-2 a su rival por el título.

RADOMIR ANTIC, EL ARQUITECTO DEL DOBLETE

A los 71 años, y después de una sepsis repentina que cogió por culpa del coronavirus, falleció en Madrid Radomir Antic, una leyenda de los banquillos que alcanzó su cénit en el Atlético de Madrid. En la temporada 1995/96 dirigió al club rojiblanco hacia su famoso doblete. Ganó la Liga y la Copa del Rey y pasó a la historia de un equipo necesitado en ese momento de victorias. Es el único entrenador de la historia que ha dirigido a los tres grandes: Real Madrid, Barcelona y Atlético.

DAVID STERN, IMPULSOR Y GLOBALIZADOR DE LA NBA

Con 77 años, a causa de un derrame cerebral, desapareció David Stern, jefe supremo del baloncesto norteamericano (1984-2014) durante unos años en los que cambió la NBA para siempre. Visionario y revolucionario, potenció la rivalidad Larry Bird-Magic Johnson para nutrir la Liga de audiencias, aprovechó la aparición de Michael Jordan para globalizar la marca, con su mentalidad renovadora fue clave para crear el Dream Team, lanzó la Woman NBA, sumó siete nuevas franquicias a la NBA y con él al mando, la NBA comenzó a ser televisada en los canales de cable. Viralizó una marca cuando no había redes sociales.

SABELLA, EL TÉCNICO QUE ROZÓ UN MUNDIAL PARA MESSI

Si hubo un Mundial en el que Lionel Messi estuvo a punto de coronarse con Argentina como campeón, ese fue el de Brasil 2014. Es la única ocasión de las cuatro veces en las ha participado en una Copa del Mundo en la que Messi rozó la victoria. El director de orquesta no fue otro que Alejandro Sabella, fallecido el 8 de diciembre. Con títulos como la Copa Libertadores o el Torneo Apertura, ambos para Estudiantes de La Plata, se le escapó de las manos el más importante por culpa de un gol de Mario Götze en la prórroga que dio la victoria a Alemania (1-0).

HOULLIER, CLAVE DEL LIVERPOOL DE FINALES DE LOS 90

A los 73 años, el 14 de diciembre, Gérard Houllier no pudo superar una operación de aorta que se llevó para siempre al hombre clave de los éxitos del Liverpool de finales de los años 90 y de principios del siglo XXI. Con el técnico francés al frente, el club inglés ganó una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa, dos Copas de la Liga y una Copa de Inglaterra. Además, añadió a su palmarés una Ligue 1 al frente del París Saint-Germáin (1986) y otras dos en el Olympique Lyon (2006 y 2007).

STIRLING MOSS, EL CAMPEÓN SIN CORONA

A los 90 años, el 12 de abril, se apagó para siempre el piloto de Fórmula Uno británico Stirling Moss, subcampeón del mundo en cuatro ocasiones consecutivas, de 1955 a 1958, y tercero tres veces entre 1959 y 1961. Fue el piloto con más victorias (16) que nunca consiguió ganar un campeonato. Es el campeón sin corona, el Raymond Poulidor de la Fórmula Uni.

BOBBY MORROW, MÍTICO VELOCISTA TRIPLE ORO OLÍMPICO

El 30 de mayo, a los 84 años de edad, desapareció el atleta estadounidense Bobby Morrow por causas naturales en su casa de San Benito (Texas). Velocista de clase mundial, alcanzó el cielo en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, en los que consiguió la medalla de oro en los 100, en los 200 y en los relevos 4x100 metros. Retirado en 1958 para convertirse en agricultor y carpintero, intentó sin éxito regresar para participar en los Juegos Olímpicos de Roma 1960.

JUAN DE DIOS ROMÁN, HISTORIA DEL BALONMANO ESPAÑOL

A los 77 años, y a causa de un derrame cerebral, el 28 de noviembre se despidió Juan de Dios Román, un hombre que contribuyó notablemente al progreso del balonmano en España. Al frente del banquillo de la selección española logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y de Sydney 2000 así como las medallas de plata en los campeonatos de Europa de España 1996 y de Italia 1998. Su trabajo en los banquillos dejó como legado posicionar a España en un estatus de primer nivel internacional gracias a una pasión desbordante que intentó aplicar posteriormente como dirigente de la RFEB.

PAULO GONÇALVES, TRAGEDIA EN EL DAKAR

El 12 de enero, mientras disputaba la séptima etapa del rally Dakar, el piloto portugués Paulo Gonçalves falleció tras sufrir una caída. Era su decimotercera presencia en una de las carreras más exigentes del mundo que estuvo a punto de ganar en las filas de Honda en 2015, cuando acabó en la segunda posición de la categoría de motocicletas por detrás del español Marc Coma.

Juan José Lahuerta