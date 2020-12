Los Bucks se vengan de los Heat

EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Houston (EE.UU.), 30 dic (EFE).- La hora de la venganza llegó para los Bucks de Milwaukee ante los Heat de Miami, sus verdugos en las pasadas semifinales de la Conferencia Este, y esta jornada les superaron con claridad a domicilio (97-114).

Mientras, los Magic de Orlando van en serio y se mantienen invictos.

La nueva versión de los Warriors de Golden State, con el base Stephen Curry como gran estrella, comienza a ser competitiva. Esta jornada, lograron su segundo triunfo consecutivo.

Los Bucks se olvidaron del pobre partido que disputaron el domingo ante los Knicks de Nueva York y arrollaron a los Heat con una nueva marca de triples (29) en la historia de la NBA.

El equipo Milwaukee, que anotó 29 de 51 triples, dos noches después de haber logrado apenas siete de 38, que les costó la derrota, utilizó en el partido del martes a 13 jugadores, de los que 12 encestaron al menos un triple.

El único que no encestó desde la distancia de tres puntos fue el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso (MVP) de las dos últimas campañas.

El pívot montenegrino suizo Nikola Vucevic aportó un doble-doble de 28 puntos -mejor marca de la temporada- y 10 rebotes que le dieron a los Magic la victoria a domicilio por 107-118 ante los Thunder de Oklahoma City.

Los Magic se colocan con marca de 4-0 por primera vez en los 31 años de historia de la franquicia, anteriormente habían tenido tres temporadas iniciales de 3-0, y es uno de los dos equipos, junto con los Hawks de Atlanta, que siguen invictos en lo que va de la nueva temporada.

Algo que no pudieron conseguir los Pacers de Indiana, que vieron cómo el ala-pívot Jayson Tatum aportó 27 puntos y permitió a los Celtics de Boston ganar a domicilio por 111-116, tras remontar una desventaja de 17 tantos a partir del tercer periodo.

El escolta Jaylen Brown añadió 20 puntos a la causa de los Celtics (2-2), que superaron a los Pacers (3-1) con un parcial de 33-18 en el cuarto periodo.

Los Cavaliers (3-1) no pudieron controlar la inspiración del ala-pívot Julius Randle, quien aportó un triple-doble de 28 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias que dejó a los Knicks (2-2) con la victoria a domicilio por 86-95.

Randle, quien anotó 18 tantos en la primera mitad, completó el séptimo triple-doble de su carrera y el primero desde el 19 de noviembre de 2018, cuando jugaba con Pelicans de Nueva Orleans.

Curry anotó 31 puntos y el alero canadiense Andrew Wiggins aportó otros 27 que marcaron la diferencia en el juego ofensivo de los Warriors (2-2), que, a pesar de las bajas que sufren por lesión, se impusieron como visitantes por 106-116 a los Pistons de Detroit (0-4), uno de los cuatro equipos de la liga que todavía no conocen la victoria en la nueva temporada.

Como les sucede a los Raptors de Toronto (0-3), que no pudieron controlar el juego interior del pívot camerunés Joel Embiid, que aportó un doble-doble de 29 puntos y 16 rebotes, como líder de los Sixers de Filadelfia, a los que les dio el triunfo por 100-93.

Embiid tuvo que abandonar el campo por una lesión en la pierna derecha, pero volvió en la recta final del partido para liderar la remontada de los Sixers, que estaban 11 puntos abajo en el marcador.

Los Angeles Clippers se olvidaron del partido que el domingo "tiraron" contra los Mavericks de Dallas y volvieron a jugar un baloncesto serio que les permitió ganar con facilidad (124-101) ante los Timberwolves de Minnesota.

El alero Paul Georg anotó 18 puntos para liderar el ataque de los Clippers (3-1), que siguen con la baja de su estrella, el alero Kawhi Leonard.

Los Kings de Sacramento (3-1) también se reencontraron con el triunfo y tuvieron al base De'Aaron Fox como su líder anotador (24 puntos) que los guió a la victoria por 125-115 ante los irregulares Nuggets de Denver (1-3).

Los Suns de Phoenix (3-1) confirmaron que son un equipo ganador y lo hicieron al vencer por paliza de 111-86 a los Pelicans de Nueva Orleand después de que el alero Jae Crowder aportó 21 puntos y encabezó la lista de seis jugadores, tres titulares y tres reservas, que tuvieron números de dos dígitos.

Los Bulls de Chicago lograron su primer triunfo al vencer por 107-115 en la cancha de los Wizards de Washington.

Los Bulls dejaron su marca en 1-4, mientras que los Wizards la tienen en 0-4, la peor en un comienzo de temporada desde que sufrieron 12 derrotas seguidas al inicio de la 2012-13.