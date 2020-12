LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 30 de diciembre de 2020

---------------------------------—

PRIMERA PLANA

---------------------------------—

AMS-GEN ARGENTINA-ABORTO

BUENOS AIRES - El senado argentino aprueba el miércoles una ley que legaliza el aborto, una victoria para el movimiento de mujeres después de varias décadas de lucha y un revés para el papa Francisco en su país natal. La norma fue aprobada con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención tras una sesión maratónica que arrancó la tarde del martes y se extendió durante poco más de 12 horas. La Cámara de Diputados le había dado media sanción el 11 de diciembre. Por Débora Rey y Almudena Calatrava. 890 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-GBRETAÑA-VACUNA

LONDRES - Gran Bretaña autoriza el uso de emergencia de una segunda vacuna contra el COVID-19, convirtiéndose en el primer país en dar luz verde a una inyección de uso más sencillo y que sus desarrolladores esperan que se convierta en la “vacuna para el mundo”. El Departamento de Salud indicó que había aceptado la recomendación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Médicos para autorizar la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica británica AstraZeneca. Por Danica Kirka y Mike Corder. 466 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

AMN-INM TRUMP-MIGRACION-LEGADO

WASHINGTON - Cuando el presidente Donald Trump buscaba la reelección, los residentes estadounidenses nacidos en el extranjero se apresuraban para obtener la ciudadanía antes de que fuera demasiado tarde. “No sabía lo que podía pasar si Trump obtenía un segundo mandato”, dijo Victoria Abramowska, quien obtuvo la ciudadanía en Maine hace unos meses, “después de todas las locuras que ya había hecho”. Por Ben Fox. 1243 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

---------------------------------—

ESTADOS UNIDOS

---------------------------------—

AMN-GEN NASHVILLE-EXPLOSION

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. - Más de un año antes de que detonara una bomba en el centro de Nashville el día de Navidad, policías visitaron la casa de Anthony Warner después de que su novia les dijo que él fabricaba bombas en una casa rodante ubicada en su residencia, de acuerdo con documentos a los que The Associated Press tuvo acceso. Sin embargo, los agentes no pudieron entrar en contacto con Warner ni revisar el interior del vehículo. Policías fueron llamados a la casa de Pamela Perry en Nashville el 21 de agosto de 2019, después de recibir un reporte de su abogado de que ella amenazaba con suicidarse mientras se encontraba en su terraza con varias armas de fuego, informó el martes el Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville en un comunicado enviado por correo electrónico. Un reporte policial indicó que Raymond Throckmorton, el abogado, les dijo a los agentes ese día que también era el representante legal de Warner. Por The Associated Press. 556 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-LEGISLADOR ELECTO

BATON ROUGE, Luisiana, EE.UU. - Luke Letlow, el próximo miembro republicano por Luisiana en la Cámara de Representantes, fallece por complicaciones relacionadas con el COVID-19 apenas días antes de juramentarse al cargo. El portavoz de Letlow Andrew Bautsch confirmó la muerte del legislador de 41 años de edad en el hospital Ochsner-LSU Health Shreveport. Por Melinda Deslatte. 289 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

---------------------------------—

MUNDO

---------------------------------—

EUR-ECO BREXIT

BRUSELAS - Los principales funcionarios de la Unión Europea firman formalmente el acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido. La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Charles Michel estamparon sus rúbricas durante una breve ceremonia en Bruselas. Los documentos posteriormente serán enviados al otro lado del Canal de la Mancha en un avión de la Real Fuerza Aérea para la firma del primer ministro británico Boris Johnson. Por The Associated Press. 314 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ASI-GEN CORONAVIRUS-CHINA-VACUNA

BEIJING - Una vacuna contra el coronavirus desarrollada por una farmacéutica china presentó una efectividad del 79,3% de evitar infecciones, según datos preliminares de la última ronda de ensayos, informa la compañía, lo que acerca a Beijing a la posibilidad de cumplir su compromiso de abastecer vacunas a otros países en desarrollo. Los datos difundidos por Sinopharm son el primer anuncio oficial de resultados de ensayos de etapa final de una compañía china sobre una posible vacuna. Su tasa de efectividad la ubica debajo de la vacuna de Moderna, que tiene una eficacia superior al 94%, y al 95% de Pfizer. Científicos han advertido que las vacunas contra el COVID-19 podrían ser únicamente tan efectivas como las vacunas contra la influenza, que por lo general tienen eficiencia de un 50%. Por Joe McDonald y Huizhong Wu. 446 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-ALEMANIA

BERLÍN - Las autoridades alemanas reportan más de 1.000 muertes relacionadas con el coronavirus en un día por primera vez desde el inicio de la pandemia. El centro nacional de control de enfermedades, el Instituto Robert Koch, informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.129 decesos. La cifra supera el récord previo establecido hace una semana de 963 fallecimientos y elevó el número de muertes en Alemania a 32.107. Por The Associated Press. 259 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

---------------------------------—

DEPORTES

---------------------------------—

2021 ALTERADO

SIN PROCEDENCIA - El 2020 le recordó a todo el mundo que el espectáculo no siempre debe continuar. Alterado por el coronavirus, el deporte se paralizó durante tres meses y se reanudó en estadios vacíos, a los tumbos, con ensayos y errores. Finalmente, las campañas interrumpidas llegaron al final, tambaleantes y golpeadas por pérdidas. Por Jim Litke. 1161 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

TIMBERWOLVES-CLIPPERS

LOS ÁNGELES - Lou Williams anota 20 puntos para encabezar a siete jugadores de los Clippers que encestan al menos 10 tantos y Los Ángeles supera fácilmente 124-101 a los Timberwolves de Minnesota en un juego en que ambos equipos no contaron con sus principales estrellas. Los Clippers se recuperaron de una paliza de 51 puntos ante Dallas dos días atrás pese a no contar con Kawhi Leonard por segundo partido en fila debido a una cortada en la boca. El pívot de Minnesota Karl-Anthony Towns no jugó tras dislocarse la muñeca izquierda. 242 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

PADRES-CANJES

SAN DIEGO - Blake Snell debió marcharse del montículo en el sexto juego de la Serie Mundial, meneando la cabeza después de una decisión del manager Kevin Cash, que seguirá causando controversia durante años. Con tres años restantes en su contrato, Snell difícilmente podía adivinar entonces que ése sería el último capítulo de su estadía en los Rays de Tampa Bay. 562 palabras. AP Fotos. ENVIADO

-----------------------------------

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

-----------------------------------

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos