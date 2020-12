La música cubana desafía a cielo abierto en Miami el cierre de un año aciago

Fotografía sin fecha cedida por Cuba Under the Stars de la cantante cubana Albita Rodríguez presentándose con los bailarines durante el espectáculo en Miami (Fl. EEUU.). EFE/Danilo González/Cuba Under the Stars

Miami, 30 dic (EFE).- Una historia de amor entre un cubano recién llegado a EE.UU. y una "gringa" sirve de base al espectáculo a cielo abierto y estilo Broadway "Cuba Under the Stars", que cerrará este aciago 2020 en un Miami marcado por el distanciamiento social y el toque de queda.

Pese a todo se puede "palpar la felicidad de la gente", afirma Efe Peter Regalado, productor general del espectáculo de cabaret con 24 bailarines, algunos precisamente llegados desde Broadway, una orquesta de 18 músicos y los reconocidos cantantes cubanos Albita Rodríguez, Amaury Gutiérrez y Luis Bofill.

A ellos se unen la joven cantante, bailarina, actriz y modelo Grethel Ortiz y los actores Andrea Ferro, Sandy Marquetti y Jeffry Batista.

"La covid nos llevó afuera", dice Regalado sobre este montaje escénico, estrenado el pasado 10 de diciembre, que no encontraba lugar, pues los teatros continúan cerrados en medio de un repunte del brote de coronavirus en todo Florida y principalmente en el condado Miami-Dade.

"Fuimos arrastrando el estreno hasta que terminamos en un terreno del condado", el recinto ferial Fair Expo Center, en las inmediaciones de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

Allí, "Cuba Under the Stars" (Cuba bajo las estrellas) enfrentará una Nochevieja atípica este jueves, con mesas separadas casi dos metros (6 pies) y el público a casi cinco metros (15 pies) del escenario, indicó el productor.

"Hemos tenido una respuesta muy buena. Comenzamos con la casa medio llena y ahora vienen más de 350 personas. Poder unir a todas estas personas (se refiere al elenco), que dijeran que sí, ha sido un reto. Los bailarines se hacen exámenes (de covid-19) todas las semanas", afirma Regalado.

"NO ES TROPICANA, ES BROADWAY"

Aunque el título remite inevitablemente al mítico cabaret Tropicana, de La Habana, mundialmente conocido como "un paraíso bajo las estrellas", Regalado afirma que "no tiene nada que ver".

"Lo quisiera comparar más con Broadway. Aquí tenemos una trama, una parte teatral que es sustancial (...) y la gente se amarra a la historia. Tropicana se separa de eso", explica.

El espectáculo de dos horas de duración cuenta con la dirección escénica de Miguel Ferro, además de con el coreógrafo Antonio Drija, que ha trabajado durante 12 años en los montajes de Cirque Du Soleil; la directora de orquesta Marlene Urbay, y la chef Ana Quincoces, especialista en comida cubana.

"Hemos dado trabajo a muchas personas, casi todos los espectáculos grandes están parados. Tenemos bailarines de Broadway que acudieron a la audición", recalca Regalado sobre lo que ha significado sacar adelante el proyecto.

Amalgama entre arte escénico, música, nostalgia y gastronomía de la isla caribeña, "Cuba Under the Stars" sirve además para que muchos jóvenes conozcan la música con la que crecieron sus padres.

"Aprenden quién es La Lupe, la primera cubana en llegar en los (años) 70 a Nueva York", dice Regalado.

"Entras por el cine Payret (también mítico en La Habana, situado frente al Capitolio), y después toda la escenografía que ves es La Habana Vieja. El escenario es un solar muy grande donde se desarrolla la acción", detalló.

"ONCE MINUTOS SOBRE EL ESCENARIO QUE TE SACAN LA VIDA"

El sonero cubano Luis Bofill, que en marzo venidero cumple 63 años, no ahorra en agradecimientos por su selección para la tríada de cantantes.

"Después de tanta inactividad, nueve meses sin hacer nada, se lo agradezco a los productores que hayan pensado en mí", dice a Efe Bofill.

Si bien el 2017 fue clave para este galán de la noche miamense por su exitoso disco de rescate "Arsenio Essential", en 2020 le han cancelado decenas de presentaciones, una de ellas en Amsterdam.

"Es incosteable este espectáculo, nadie se arriesga a hacer algo así. Ellos hicieron un cabaret, un gran montaje", dice Bofill, que interpreta varios clásicos cubanos como "El bodeguero", de la Orquesta Aragón, y se enfrasca luego en un homenaje a Benny Moré.

"Son 11 minutos arriba del escenario que te sacan la vida, llevaba casi 30 años que no hacía esto, pues yo hice cabaret en Cuba", confiesa Bofill, que llegó a Miami hace 26 años procedente de Berlín tras "escapar" de Cuba en 1991.

Para la concepción del espectáculo, "Miguel Ferro me empezó a hablar de la Cuba de ahora y le dije que no, que tenían que traer la música de antes, el chachachá, el mambo, el son montuno, esa es la Cuba que todo el mundo conoce", explica este cantante al que le gustan "mucho los boleros" y también hace son.

En el montaje, Bofill hace "unos pinitos de actuación. Tengo cuatro o cinco bocadillos" que decir, explica.

Regalado, un veterano creador que tiene en su haber grandes producciones en Miami como la pasada feria "Cuba Nostalgia", en 2019, ha dicho que le "apasiona crear nuevos eventos en nuestra ciudad para mantener a los residentes comprometidos con la comunidad".

"Cuba Under the Stars" es un respiro y un escape a esta realidad que estamos viviendo globalmente", afirmó Regalado en un comunicado de prensa al presentar el espectáculo.

Jorge Ignacio Pérez