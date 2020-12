La Bolsa de Tokio cierra el año en su máximo desde 1989

Tokio. EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Tokio, 30 dic (EFE).- La Bolsa de Tokio terminó hoy con un descenso del 0,47 % en su principal indicador, el Nikkei, y cerró el año con su nivel más alto desde 1989, gracias sobre todo al comienzo de las campañas de vacunación contra la covid-19 y al plan de estímulo de EE. UU.

El Nikkei perdió este miércoles 123,98 puntos y acabó la última jornada de negociación del año en los 27.444,17 enteros.

El índice más amplio Topix, que agrupa a los valores con mayor capitalización, los de la primera sección, perdió 14,50 puntos o un 0,80 %, y terminó en 1.804,68 enteros.

El Nikkei ha acumulado este año un avance del 16 % pese al descalabro que sufrió a mediados de marzo, cuando llegó a perder los 18.000 puntos en plena propagación mundial de la pandemia.

El parqué tokiota se situó hoy en negativo debido principalmente a la retirada de ganancias entre los inversores tras las fuertes subidas de días previos, impulsadas por el optimismo sobre el comienzo de la vacunación contra la covid-19 en varios países.

El otro principal factor positivo durante esta recta final del año fue la decisión el pasado domingo del presidente saliente de EE. UU., Donald Trump, de firmar un nuevo plan de estímulo de 900.000 millones de dólares.

La Bolsa de Tokio cierra así un 2020 que ha estado marcado por el coronavirus y la inquietud sobre su impacto económico, que no han bastado para acabar con el optimismo de unos inversores que han devuelto al Nikkei a niveles no vistos desde los años de la burbuja económica nipona de finales de la década de 1980.

Entre los valores con mayor capitalización, el tecnológico Softbank acabó hoy con un avance del 0,03 %, mientras que el mayor fabricante nipón de vehículos, Toyota Motor, perdió un 0,71 %.

Toyota, no obstante, ha logrado salvar un año complicado para todo el sector del motor, al terminar la jornada sus acciones en 7.957 yenes (62,7 euros), un 5 % más de su cotización a comienzos de este 2020.

La compañía de videojuegos Nintendo, cuyas ventas se han visto impulsadas este año gracias a la pandemia, perdió hoy un 0,04 %, aunque este 2020 ha visto dispararse el precio de sus acciones en un 60 %.

Otra de las grandes ganadoras del año del parqué tokiota ha sido la multinacional textil Fast Retailing, propietaria de la cadena de tiendas de ropa Uniqlo, que ganó hoy un 1,82 % y acumula una subida anual del 46 %.

En la primera sección, 1.507 valores terminaron hoy a la baja, 607 al alza y 73 acabaron sin cambios

El volumen de negociación de la jornada ascendió a 1,96 billones de yenes (15.444 millones de euros).