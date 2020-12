Inglaterra amplía confinamientos intentando contener nueva cepa

(Bloomberg) -- Inglaterra pondrá bajo confinamiento a más zonas del país a medida que la nueva cepa de coronavirus ejerce una creciente presión sobre los hospitales.

Las personas que viven en Londres, Essex y Kent deben comportarse como si tuvieran covid-19, dijo el miércoles el ministro de Salud, Matt Hancock, en una entrevista con la radio LBC.

La propagación de la nueva variante implica que más zonas del país serán sometidas a restricciones más estrictas de confinamiento de nivel 4, señaló Hancock. Los detalles serán presentados en una declaración al Parlamento el miércoles por la tarde.

Sus comentarios se producen en medio de crecientes temores de que el Servicio Nacional de Salud esté en riesgo de colapsar después de que el Reino Unido informara el martes más de 50.000 nuevos casos, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia. El número de personas que están siendo tratadas en hospitales por coronavirus supera el máximo registrado durante la primera ola de infecciones en la primavera.

Si bien el Gobierno quiere mantener abiertos los centros de educación, Hancock no descartó ordenar que algunos estudiantes de secundaria permanezcan en casa por más tiempo. Los ministros presentarán detalles sobre los planes escolares más tarde, dijo.

La extensión de las medidas perjudicará el crecimiento y aumentará la posibilidad de que el Reino Unido entre oficialmente en una recesión de doble caída en el primer trimestre de 2021. Las medidas de confinamiento nacional anteriores llevaron a la economía a su recesión más profunda desde la Gran Helada de 1709.

‘Mantenernos firmes’

Hancock dijo que confía en que el país saldrá de la crisis en la primavera de 2021. La llegada de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que comenzará a implementarse en los hospitales a partir del 4 de enero, acelerará la recuperación nacional, sostuvo.

“Se trata de mantenernos firmes durante unas semanas”, dijo Hancock.

“Lo que importa en los próximos meses, durante las semanas de invierno en este país, es que mantengamos el virus bajo control, protejamos el Servicio Nacional de Salud, mantengamos a las personas vivas, porque sabemos que la vacuna llegará”, dijo Hancock a la radio de la BBC.

