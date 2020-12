Gabón.- El Parlamento de Gabón aprueba la nueva Constitución del país pese a las críticas de la oposición

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Gabón ha aprobado con una amplia mayoría la nueva Constitución del país, impulsada por el presidente, Alí Bongo, y tildada de "plan maquiavélico" por la oposición, que ha convocado protestas para rechazar los planes del Gobierno.



La votación se ha saldado con 204 respaldos y 25 votos en contra, sin abstenciones, según el portal de noticias Gabon Review, tras una sesión que suponía una mera formalidad para apoyar el texto, ya aprobado por ambas cámaras del Parlamento.



El presidente de la Asamblea Nacional gabonesa, Faustin Boukoubi, ha confirmado su aprobación y ha felicitado a la primera ministra, Rose-Christiane Ossouka Raponda, encargada de la defensa del texto durante las sesiones parlamentarias.



"Ha sido no sólo un proyecto del Ejecutivo, sino que usted personalmente lo impulsó", ha dicho, tras lo que la primera ministra ha aplaudido que la decisión del Parlamento supone "adoptar todas las responsabilidades ante la Historia y la nación".



Ossouka Raponda ha argumentado que el Parlamento "ha demostrado que la Constitución era un trabajo inacabado y que tenía que incluir imprevistos y cambios que puede experimentar el entorno, tanto a nivel nacional como internacional".



El proyecto contempla que el cargo de presidente pueda ser ocupado por un triunvirato conformado por el presidente de la Asamblea Nacional en caso de vacancia, mientras que en la línea sucesoria irían el presidente del Senado y el ministro de Defensa, siendo este último punto objeto de críticas.



Asimismo, recoge que se conceda inmunidad al presidente y los parlamentarios incluso una vez que abandonen sus cargos, lo que ha sido considerado una 'línea roja' por parte de la oposición y varias organizaciones de la sociedad civil, así como la nominación directa de senadores por parte de la Presidencia.



La oposición resaltó la semana pasada que se había acordado una inmunidad para el presidente y los parlamentarios "para protegerles durante el ejercicio de su mandato", si bien incidió en que "la extensión de la misma más allá de este periodo es una desviación".



En respuesta, el portavoz de la Presidencia gabonesa, Jessye Ella Ekogha, recalcó que el proyecto de remodelación constitucional no modifica "sustancialmente" la Carta Magna. "Se busca dar precisión a la Constitución ahí donde no existe".



El asunto de la vacancia en la Presidencia ha sido un asunto de especial preocupación en Gabón desde que Bongo sufriera un derrame cerebral en octubre de 2018 que le mantuvo varios meses alejado del cargo, si bien retomó sus funciones con posterioridad.



El Tribunal Constitucional de Gabón falló cerca de un mes después de que Bongo sufriera el derrame cerebral a favor de que el vicepresidente del país, Pierre Claver Maganga Moussavou, presida el gabinete en ausencia del mandatario, lo que fue denunciado por la oposición.



La familia de Bongo ha ocupado el poder del país durante cinco décadas. La disminución de los ingresos del petróleo, del que depende Gabón, y la pobreza generalizada de sus habitantes han hecho mella en el apoyo a su Presidencia.