Fútbol/Premier.- El Liverpool vuelve a tropezar ante el Newcastle y no se aleja en el liderato de la Premier

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Liverpool no pudo mantener su ventaja en el liderato en la Premier League 2020-2021 después de tropezar por segunda jornada consecutiva tras no pasar este miércoles del empate sin goles en su visita al Newcastle, en el partido que cerró la decimosexta jornada del campeonato.



Después de firmar una enorme goleada en su visita al Crystal Palace (0-7), los actuales campeones se han frenado en sus dos últimos encuentros, saldado ambos con tablas y con sólo un gol marcado, en el 'Boxing Day' ante el West Bronwich Albion.



Los de Juergen Klopp no tuvieron su mejor noche y ni Salah, ni Mané ni Firmino fueron capaces de hacer un gol en St James' Park, donde sobresalió la figura del guardameta Karl Darlow, que dio un valioso punto a las 'Urracas' en su intento de salir de abajo. El Liverpool, por su parte, empezará el 2021, con tres de renta sobre el Manchester United.