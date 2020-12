Fútbol.- Zinédine Zidane: "Todos los equipos van a perder puntos porque es una liga complicada"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, lamentó que hayan sufrido "un parón" en su buena racha con el empate a un gol ante el Elche de este miércoles, donde les faltó meter el 0-2 en la primera parte para jugar "más tranquilos", y dejó claro que la posible distancia con el Atlético de Madrid no es preocupante aún porque "todos los equipos van a perder puntos porque esta es una liga complicada".



"Es un parón, pero creo que en la primera parte tuvimos muchas ocasiones para hacer el segundo que te permite jugar más tranquilo y cuando nos empataron fue más complicado porque se metieron más atrás y nos costó más", señaló Zidane tras el partido.



El francés consideró que eran "dos puntos perdidos" si se tenía en cuenta "la primera parte" e insistió en que su rival "trabajó defensivamente muy bien" tras el 1-1. "Hay que seguir trabajando fuerte", indicó.



Además, no cree que el quedarse a dos puntos del Atlético con dos partidos menos les obligó prácticamente a no fallar. "Todos tienen que hacer una segunda vuelta perfecta y todos van a perder puntos porque es una liga complicada y difícil. Nosotros veníamos de muchos partidos buenos, pero queda mucho, tenemos que seguir con lo que estamos haciendo porque esto es muy largo", advirtió.



Finalmente, Zidane aseguró que "no pasa nada" con el centrocampista noruego Martin Odegaard, que ha dejado de jugar tras su última lesión y que simplemente es porque debe "elegir", y pidió paciencia con Eden Hazard, que volvió a tener minutos. "Necesita tiempo y jugar", remarcó.