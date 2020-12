Fútbol.-Un Atlético sin brillo despide líder el 2020

El equipo colchonero vuelve a cogerle la medida al Getafe y le derrota gracias a un gran cabezazo de Luis Suárez



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid despedirá el año 2020 con la alegría de ser el líder de LaLiga Santander 2020-2021 después de derrotar por 1-0 al Getafe en el Wanda Metropolitano, gracias a un gol de Luis Suárez que le dio tres puntos en un encuentro sin excesivo brillo, sobre todo en la segunda mitad, pero que, tras el tropiezo del Real Madrid, le deja con dos puntos de ventaja en cabeza de la tabla y con dos partidos aún pendientes.



El conjunto getafense volvió a demostrar que es la víctima preferida de Diego Pablo Simeone como entrenador atlético y mantuvo su pésima racha de 18 encuentros sin poder ganarle ni marcarle, sumando su décima derrota consecutiva. Una vez más, le faltaron argumentos para poder compensar el tanto del '9' uruguayo, que premió los que fueron los mejores minutos del duelo por parte local.



Y es que el Atlético salió mejor al partido ante un Getafe más atenazado y con novedades en su once como el canterano Iglesias para paliar los problemas en el lateral derecho y la presencia de Portillo en el mediocampo. Los 'azulones' no pudieron contener a su rival, que tomó el mando del encuentro y merodeó de forma más continua el área de Rubén Yáñez.



Tras avisos sin grandes consecuencias de Joao Felix, en forma de acrobática chilena, y de Luis Suárez, fue Lemar el que tuvo la mejor para los de Diego Pablo Simeone, con un disparo al palo, que fue previo al 1-0, que nació en una falta que botó Yannick Carrasco para que Suárez volviese a demostrar que se ajusta perfectamente al papel de '9' para firmar un gran cabezazo.



La desventaja en el marcador parece que le sentó mejor a los de José Bordalás, que consiguieron meterse más en el encuentro para equilibrarlo. Un remate flojo cerca de Ángel y, sobre todo, uno por encima del larguero de Etxeita tras una gran dejada de Jaime Mata, fueron sus mejores y únicas ocasiones.



EL ATLÉTICO GUARDA SU VENTAJA



El Atlético, por su parte, no pudo generar tanto y se marchó con su valioso botín a un descanso del que volvió algo más 'conservador' y prefiriendo dejar la iniciativa a los 'azulones', lo que desconectó un tanto a Joao Felix y, por consiguiente, a Luis Suárez. Mata, en un flojo cabezazo y en un disparo desviado en un contragolpe, fueron las mejores opciones visitantes, mientras que Simeone empezó a probar soluciones para la larga baja de Trippier con Llorente de carrilero con la entrada de Saúl por Vrsaljko.



El conjunto colchonero continuó sin cogerle el pulso a la segunda mitad, donde apenas se asomó a la portería de Yáñez, pero su solidez defensiva y la falta de 'pegada' visitante, pese a la entrada de Enes Unal, le permitían vivir sin excesivos apuros y agobios.



Pese a ello, entraron Torreira y Giménez, este por Luis Suárez, para cimentar más esta fortaleza y asegurar, sin apuros considerables y gozando incluso de la mejor opción del segundo acto en una gran acción individual de Correa, tres nuevos puntos que harán que el Atlético empiece en cabeza el nuevo año. El Getafe, por su parte, sigue demasiado cerca del descenso.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - GETAFE, 0 (1-0, al descanso)



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Vrsaljko (Saúl, min.56), Llorente, Koke, Carrasco; Lemar (Torreira, min.71), Joao Félix (Correa, min.71) y Luis Suárez (Giménez, min.80).



GETAFE: Yáñez; Iglesias, Djené, Etxeita, Olivera; Portillo, Timor (Patrick, min.87), Maksimovic, Cucurella; Mata (Enes Unal, min.69) y Ángel.



--GOLES.



1-0, minuto 19. Luis Suárez



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano). Amonestó a Savic (min.25), Giménez (min.84), por el Atlético, y a Ángel (min.23), Timor (min.75) y Etxeita (min.82), por el Getafe.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.