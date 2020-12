Fútbol.- José Bordalás: "Hicimos un fantástico trabajo, pero no tuvimos eficacia"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Getafe, José Bordalás, felicitó a su equipo por su "fantástico trabajo" pese a la derrota de este miércoles ante el Atlético de Madrid, donde cree que "la diferencia" entre ambos fue que no tuvieron "eficacia".



"Hemos creado más ocasiones y llevado la iniciativa en gran parte del partido, pero no hemos acertado y esa es la diferencia. Pero hemos hecho un fantástico trabajo y me quedo con esto porque jugábamos contra el líder, un grandísimo equipo y en un estado de forma fantástico y en muchas fases del partido creo que hemos sido superiores", señaló Bordalás tras el encuentro.



Para el técnico 'azulón', les faltó principalmente "eficacia". "El Atlético es un equipo que desde hace ya algún tiempo se puede sentar en la misma mesa que los mejores de Europa y un jugador suyo vale todo el Getafe, y ahí está la diferencia. Contra el Atlético no es fácil generar ocasiones y hemos sido capaces", afirmó.