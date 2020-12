Florida espera 127.000 nuevas dosis, mientras sigue la escalada de contagios

El plan de vacunas cumple su tercera semana con el "compromiso" de "dar prioridad a las personas mayores de 65 años para su vacunación". EFE/Stephen Brashear/Archivo

Miami, 30 dic (EFE).- Florida espera la llegada esta semana de 127.000 nuevas dosis de la vacuna de Moderna contra la covid-19, mientras prosigue la escalada de contagios, con 13.871 nuevos casos confirmados este miércoles, la cifra más alta desde el verano.

Este miércoles marcó la tercera cifra más elevada de nuevos casos de la covid-19 desde el pico de la pandemia en verano, cuando se registraron 15.300 casos el 12 julio y 13.965 el 16 del mismo mes.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo este martes en rueda de prensa que el estado se prepara para recibir esta semana 127.100 dosis de la vacuna de Moderna, cuando ya unos 175.000 floridanos han recibido la vacuna contra la covid-19.

El plan de vacunas, cuando Florida contabiliza hoy 13.871 nuevos casos confirmados y 137 nuevas muertes, cumple su tercera semana, con el "compromiso" de "dar prioridad a las personas mayores de 65 años para su vacunación", apuntó DeSantis.

No obstante, reconoció que en estos momentos la distribución de la vacuna contra la covid-18 es limitada y "no hay suficientes vacunas disponibles para los más de cuatro millones de personas mayores".

Florida acumula un total de 1.306.123 casos y 21.857 decesos (residentes y no residentes) por covid-19 desde el 1 de marzo pasado, según datos del Departamento de Salud de Florida.

Estas cifras sitúan a Florida como el tercer estado con mayor número de contagios y el cuarto con mayor número de muertes en Estados Unidos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Actualmente hay 6.337 personas hospitalizadas en Florida con diagnóstico de covid-19 y una disponibilidad de plazas en unidades de cuidados intensivos del 17.78 %.

El Departamento de Salud indicó este martes que la tasa de positividad en las pruebas de covid-19 si situó en el 8,72 % en el estado.

Miami-Dade, que con unos 2,8 millones de habitantes es el condado más poblado de Florida y el más afectado por la pandemia, contabilizó desde ayer 5 fallecimientos, mientras que el de Broward y Palm Beach tuvieron 10 y 8, respectivamente.

A día de hoy Miami-Dade acumula 295.936 casos confirmados, 4.169 muertes y una tasa de positividad ayer del 6,95 %.

DeSantis subrayó en su conferencia que Florida ha sido el primer estado de EE.UU. en ofrecer vacunas al personal de plantilla y residentes en más de 4.000 centros geriátricos, así como a técnicos médicos de emergencia (de ambulancia) y paramédicos.

Para la cuarta semana de vacunación, el gobernador prevé reforzar la campaña para "garantizar" que las personas de 65 años o más "que quieran vacunarse" lo puedan hacer.

"Les pedimos que tengan paciencia y que no se presenten en los lugares de vacunación sin previo aviso", señaló DeSantis, quien amplió este martes por otros 60 días el estado de emergencia a causa de la pandemia de coronavirus.

Estados Unidos alcanzó este martes un nuevo récord de muertes diarias por la covid-19, con 3.725 en un solo día, en plena escalada de la pandemia en el país, indicó este miércoles la Universidad Johns Hopkins, que elabora un recuento independiente.