22/12/2020 Estela Grande, pillada saltándose las medidas restrictivas del Covid con su novio, Juanito Iglesias.



Tras poner punto y final a su matrimonio con Diego Matamoros debido a su paso por la casa de Gran Hermano VIP, Estela Grande parece estar pasando por uno de los momentos más felices de su vida. Ajena a las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias para frenar la expansión de la Covid-19, la modelo disfrutó de una noche de amigos de lo más divertida en la que también estuvo el futbolista del Getafe 'B' con el que se le relaciona, Juan Antonio Iglesias.



A pesar de que hace tan sólo dos días aseguró en su visita al plató de "Sálvame" que no tenía pareja, se cumple una vez más el dicho de "cuando el río suena, agua lleva", y Estela no puede negar que mantiene una apasionada relación con el joven futbolista, con quien se la relacionó por primera vez el pasado verano y con quien ha olvidado por completo su fallido matrimonio con Diego.



Feliz y muy cariñosa tras varias horas en el interior de uno de los restaurantes de la capital, Estela y sus amigos compartieron confidencias haciendo un uso indebido de las mascarillas, que brillaron por su ausencia, y no respetando las medidas de disanciamiento social. A pesar de haberse saltado el toque de queda establecido a las 00:00 horas en la ciudad de Madrid - estas imágenes fueron tomadas cerca de las 2.00 de la madrugada - la modelo y su novio disfrutaron al máximo de la velada compartiendo muestras de cariño y miradas cómplices en plena calle.



Mientras que el futbolista del Getafe 'B' intentaba conseguir un beso en la boca de su acompañante por todos los medios, Estela rehuyó de los labios de su chico en un juego que se zanjó con varios abrazos y arrumacos bajo la luz de la luna. Con ganas de seguir disfrutando de la noche en un lugar mucho más íntimo, la pareja se marchó a un piso junto al resto de sus amigas volviendo a cometer una gran irresponsabilidad en cuanto a la prevención de la Covid-19 se refiere, puesto que nada menos que siete personas se metieron en un mismo coche.