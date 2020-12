España.- Illa acepta ser candidato del PSC: "Estoy preparado para presidir Cataluña"

30/12/2020 El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a su llegada al Consell Nacional del partido que aprobará las listas a las elecciones del 14 de febrero. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS



BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que acepta ser el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del 14 de febrero para intentar ganar los comicios: "Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura".



"Me lo tomo como un acto de servicio", ha dicho en su intervención telemática en el Consell Nacional del PSC, que aprobará las listas de los socialistas a las elecciones, en la que ha afirmado que es un servidor público y que quiere estar donde pueda ser más útil.



"Me dicen mis compañeros que puedo ser útil para resolver la situación que vive Cataluña. Si mis compañeros me lo piden, la única cosa que puedo decir es que estoy preparado", ha subrayado.