El octavo congreso del partido único norcoreano será a "principios de enero". EFE/EPA/KCNA/Archivo

Seúl, 30 dic (EFE).- El octavo congreso del partido único norcoreano, que se espera sirva para dilucidar planes económicos y política exterior del régimen, será "a principios de enero", según informó hoy la agencia estatal KCNA, que no precisó fecha exacta.

La decisión se tomó en una reunión del politburó celebrada en Pionyang el martes y presidida por el líder supremo, Kim Jong-un, con el objetivo de preparar el evento, considerado el de mayor relevancia política en el hermético país.

"El buró político del Comité Central del Partido de los Trabajadores adoptó la decisión de celebrar el octavo congreso del Partido de los Trabajadores a principios de enero de 2021", recoge el texto de KCNA.

El régimen anunció en agosto que celebraría el congreso en enero, aunque no añadió fecha exacta, y explicó que en el evento se presentaría un nuevo plan quinquenal para impulsar la economía del empobrecido país, golpeado este año por varios desastres naturales y muy afectado por la pandemia y las sanciones.

En la reunión celebrada el martes se revisaron también las listas de los delegados que acudirán al multitudinario congreso.

La de ayer es la duodécima reunión del politburó de este año, récord desde la llegada de Kim Jong-un al poder en 2011 que apunta a la urgencia económica en la que está sumido el país.

Del mismo modo, el congreso de enero será el segundo que presida Kim Jong-un en menos de cinco años.

El anterior, en el que se anunció un plan quinquenal que acaba de concluir, tuvo lugar entre en mayo de 2016 y fue el primero celebrado en Corea del Norte en 36 años, ya que bajo el liderazgo del padre del actual líder, Kim Jong-il, no se convocó ninguno.

Aunque se trata de un evento dirigido a reestructurar la organización del partido único y a analizar las políticas internas de la formación se espera que durante la cita se haga público algún mensaje sobre la postura que planea seguir el régimen con respecto a su programa de armas de destrucción masiva.

Tras el punto muerto al que llegaron las negociaciones sobre desnuclearización entre Kim Jong-un y Donald Trump, Pionyang no se ha pronunciado con respecto a la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales en EE.UU.

No obstante, muchos expertos prevén que el régimen defienda en este congreso la necesidad de aferrarse a sus activos nucleares y que incluso comience a hacer pruebas de armas a partir de febrero, tras la toma de posesión de Biden, para tratar de forzar un retorno a las negociaciones.